Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes

Fátima Bosch, modelo y diseñadora originaria de Teapa, Tabasco, hizo historia al conquistar la corona de Miss Universo 2025 en la final celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Su triunfo coloca a México nuevamente en la élite del certamen internacional, sumando la cuarta victoria nacional tras los logros de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.

La edición número 74 del concurso reunió a representantes de 120 países y mantuvo la expectación en todo el país hasta el anuncio final.

La jornada de Fátima Bosch en Miss Universo estuvo marcada por seguridad, autenticidad y resiliencia. Desde el primer momento, la tabasqueña se posicionó como una de las favoritas. Durante la presentación inicial, impactó al público y al jurado con un enérgico “¡Viva México!”.

Fue la primera concursante mencionada al anunciarse el top 30 de finalistas. En la tradicional pasarela en traje de baño, Bosch desfiló con seguridad vistiendo un diseño blanco con detalles dorados, demostrando confianza ante la audiencia global.

Al llegar al top 12, deslumbró sobre la pasarela en un vestido de gala rojo con detalles dorados y capa larga. Las imágenes de su caminar y porte se viralizaron, reafirmando su posición entre las favoritas no solo del público, sino también de especialistas.

Posteriormente, se integró al grupo de las cinco finalistas, junto a las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Filipinas y Tailandia.

La ronda de preguntas resultó un punto de inflexión. Cuestionada sobre los retos de ser mujer en 2025 y cómo usaría la plataforma de Miss Universo para crear espacios seguros, respondió: “Como mujer, y como Miss Universo quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás... las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia”.

Cuando se le preguntó sobre el empoderamiento de las mujeres jóvenes, enfatizó la importancia de la autenticidad y la autoestima: “Tus sueños importan, tu corazón importa, y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor”.

La decisión quedó entre la anfitriona, Miss Tailandia, y Fátima Bosch. Al ser anunciado el triunfo de México, la emoción desbordó a la tabasqueña, quien fue rodeada por abrazos de compañeras.

El logro de Fátima Bosch va más allá del título. A los 25 años, es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Milán y Vermont. También fundó una marca de moda sostenible y es impulsora de proyectos sociales y ganadora de concursos locales desde su adolescencia.

