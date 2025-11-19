Las mejores fotos de Fátima Bosch, Miss México, rumbo a la final de Miss Universo 2025

Según experto, Bosch se ha posicionado entre las favoritas del certamen.(@fatimaboschfdz, Instagram)

Fátima Bosch, modelo y diseñadora tabasqueña de 25 años, se convirtió en una de las protagonistas globales de Miss Universo 2025 tras enfrentar directamente a Nawat Itsaragrisil, director tailandés del certamen, en el episodio que la puso en la mira del mundo.

Hija de una familia ligada tanto a la política como a los certámenes de belleza en Tabasco, la representante de México llegó a Tailandia con un mensaje de empoderamiento que le ha sido aplaudido a nivel mundial, poniéndola en el radar como favorita este año.

El camino de Fátima Bosch en el concurso quedó marcado desde el principio por el altercado público con Nawat Itsaragrisil. Durante una actividad preliminar, la mexicana denunció haber sido llamada “tonta” y haber sido intimidada públicamente, un incidente que desató solidaridad internacional y un debate global sobre la dignidad y el respeto hacia las concursantes.

La tabasqueña defendió su derecho a ser escuchada y convirtió lo que pudo ser un revés en un fuerte mensaje que le ganó seguidores dentro y fuera de México.

Con disciplina y carisma, ha participado en las diversas actividades que conforman Miss Universo 2025, desde la conferencia de prensa y la imposición de bandas hasta las galas, entrevistas privadas y desfiles temáticos en Bangkok, Phuket y Pattaya.

Bosch nació en Teapa, Tabasco, en 2000. Es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estancias académicas en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos. Fundó la marca FABOFE, centrada en diseño sostenible y apoyo a causas sociales, e incursionó en proyectos de vestuario, literatura y fotografía.

Desde niña, Fátima estuvo ligada a los certámenes regionales, coronándose Flor Tabasco en 2018.

A lo largo del certamen en Tailandia, Fátima Bosch ha brillado. Su autenticidad y manejo ante las adversidades le valieron no solo aplausos, sino también una proyección mediática, convirtiéndose en referente de empoderamiento para la audiencia.

La expectativa por una cuarta corona —tras los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020)— acompaña a la tabasqueña a la final, sostenida por el respaldo de su familia, la comunidad mexicana y la opinión pública que la impulsó tras enfrentar el incidente con Nawat.

El desenlace en el Impact Arena de Pak Kret representa para Bosch y para México la oportunidad de sumar una nueva página en la historia de Miss Universo, bajo el estandarte de elegancia, voz y dignidad.

Fátima Bosch celebra su coronación como Miss Universo México 2025 tras una emotiva final en Jalisco. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch luce un estilo sofisticado durante una de las actividades culturales del concurso en Tailandia. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, durante el desfile preliminar en traje de baño realizado en Pattaya, Tailandia. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch, siempre sonriente y mostrando carisma durante las actividades previas a la final en Tailandia. (Instagram: fatimaboschfdz)

La modelo tabasqueña posa tras ganar Miss Universo México. (Instagram: fatimaboschfdz)

El momento de la victoria: Fátima Bosch alza la mirada tras convertirse en la nueva Miss Universo México. (Instagram: fatimaboschfdz)

Un retrato cercano de la mexicana muestra su determinación rumbo a la gran final. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch continúa brillando en las actividades de Miss Universe 2025 en Tailandia, luciendo un elegante vestido azul y portando con orgullo la banda de México durante otra jornada. (Instagram: fatimaboschfdz)

Instantánea de Fátima Bosch durante un evento de gala, portando diseños mexicanos. (Instagram: fatimaboschfdz)

Miss México se ha convertido en una de las favoritas de Miss Universo 2025(Instagram: fatimaboschfdz)

La elegancia y belleza de Fátima Bosch resaltan en cada aparición que hace . (Instagram: fatimaboschfdz)

La tabasqueña deslumbra por su presencia, carisma y naturalidad en el escenario global. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch, ejemplo de frescura y encanto, se consolida como una de las favoritas del certamen. (Instagram: fatimaboschfdz)

Un instante de serenidad y concentración en los ensayos previos a las galas finales del certamen. (Instagram: fatimaboschfdz)

Con sus rasgos delicados y sonrisa genuina, Fátima Bosch se distingue en cada evento. (Instagram: fatimaboschfdz)

El público y la prensa internacional reconocen la belleza y carisma de la candidata nacional. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch comparte una instantánea informal en backstage, mostrando porte. (Instagram: fatimaboschfdz)

El estilo de Fátima Bosch destaca por su equilibrio entre modernidad, glamour y tradición mexicana. (Instagram: fatimaboschfdz)

Bajo los reflectores, la mexicana exhibe seguridad y naturalidad durante una sesión fotográfica en Bangkok. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch portando con orgullo su corona de Miss México. (Instagram: fatimaboschfdz)

Fátima Bosch destaca por su porte elegante y actitud positiva en cada presentación en Miss Universo 2025. (Instagram: fatimaboschfdz)

La tabasqueña ha decidido enfocarse en su nuevo rol como nueva Miss Universo México (IG)

Miss México en la ceremonia de imposición de bandas. (IG: @fatimaboschfdz)

La espectacular Fatima Bosch Miss Universe México 2025 luciendo espectacular dentro de las actividades de Miss Universo 2025 en Tailandia. (Foto: Miss Universe Thailand)

Fátima Bosch, representante de México, incorpora un pin de corgi en honor a su perro Rocco en Miss Universe 2025 (IG)

La mexicana Fátima Bosch lució seguridad y elegancia en la pasarela de traje de baño, una de las pruebas clave del certamen. (Foto: Fatima Bosch)

La representante mexicana cautiva con su porte y mirada ante los lentes internacionales. (Instagram: @_powerhousemx)

Fátima Bosch fue recibida entre vítores al salir, causando un gran impacto entre los asistentes. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Fatima Bosch, de México, participa en el desfile de trajes nacionales durante el 74.º certamen de Miss Universo en Bangkok, Tailandia, el 19 de noviembre de 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

Miss México desfila en la gala de trajes típicos, mostrando un atuendo inspirado en la deidad mexica de Xochiquétzal (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

La mexicana Fatima Bosch desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 19 de noviembre de 2025. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

La gran final de Miss Universo 2025se llevará a cabo el 20 de noviembre, transmitiéndose a través de Imagen Televisión y el canal oficial de Miss Universe en YouTube. En tiempo de México es el jueves 19 de noviembre a las 19:00 horas.