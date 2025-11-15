Fotos Al 100

30 fotos: la Sociedad Rural Argentina festejó sus 160 años con un exclusivo cóctel

Con la participación de más de 500 invitados, el presidente Nicolás Pino destacó el legado y la vigencia de la institución a lo largo de más de un siglo y medio

El presidente de la Sociedad Rural Argentino, Nicolás Pino, recibió a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en el gran festejo de la SRA
Sandra Petovello, ministra de Capital Humano
Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, junto al diputado provincial Martiniano Molina; y Diego Santilli, ministro del Interior
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados
Nicolás Pino, presidente de la SRA, expresó: “El desafío, para esta y para las futuras conducciones de la Rural, será no solo sostener el legado, sino construir entre todos una Argentina más productiva, sostenible, integrada y federal”
El empresario Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy) y su mujer Bettina Bulgheroni, presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP)
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, junto a Flavia Royon, senadora nacional electa por Salta y ex secretaria de Energía, y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Luis Petri, ministro de Defensa, y la periodista Cristina Pérez
Javier Lanari, subsecretario de prensa de la Nación
Daniel Tillard, presidente del Banco Nación
Ignacio Torres, gobernador de Chubut
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Gustavo Weiss, presidente de la Camara Argentina de la Construcción
Alicia Aluani, vicegobernadora de Entre Ríos
Martín Llaryorya, gobernador de Córdoba, junto a Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de esa provincia, y representantes del Distrito 4 de la SRA
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza
Sergio Iraeta, secretario de Agricultura
Saúl Zang, vicepresidente de IRSA; Raúl Etchebehere, secretario de la SRA; y Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Nicolás Pino, Eloisa Frederking y Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
Beatriz Giraudo, presidente del SENASA
Claudio Anselmo, ministro de Producción de Corrientes
Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario
Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, junto a Jorgelina Traut, coordinadora nacional de Comunicación Institucional del INTA, y Martín Fernandez, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura
Alejandro Fargosi, diputado electo por la Ciudad
Diego Guelar, ex embajador argentino en China
Carla Bonito, presidente de COPAL
Claudio Dowdall y Carlos Solanet, directivos de La Rural S.A.
Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA), Nicolás Pino (SRA) y Lucas Magnano (Coninagro), los presidentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias
La Sociedad Rural Argentina festejó sus 160 años con un exclusivo cóctel /// Fotos: Gentileza SRA

