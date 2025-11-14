Fotos Al 100

37 fotos del brindis anual de Fundar y un mensaje: “Las grandes transformaciones requieren diálogo, ideas y propósito compartido”

La organización, liderada por el matemático y filántropo Sebastián Ceria, realizó su tradicional reunión en la Facultad de Derecho. Allí convocó a dirigentes políticos de distintos espacios, representantes del sector privado, líderes sociales y sindicales, académicos, funcionarios y diplomáticos

Guadalupe Tagliaferri, Sebastián Ceria y Horacio Rodríguez Larreta
Tomás Bril (Fundar) y Jaime Campos (AEA)
Martín Reydó (Fundar) y Marina Dal Poggetto (EcoGo)
Nicolás Massot, Iván Schargrodsky y Juan Grabois
Sebastián Ceria y Martín Reydó, ambos de Fundar
Martín Reydó (Fundar) saluda al juez federal Carlos Mahiques
Los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum
Nicolás Cevela, Wado De Pedro, Sebastián Ceria y Federico Otermín
Natalia Aquilino (PNUD) y Christian Asinelli (CAF)
Emilio Monzó
Martín Rodríguez (Revista Panamá) y Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora)
El exministro de Economía, Martín Guzmán
El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro
Ceria afirmó que Fundar “busca ser un punto de encuentro para quienes quieren pensar un modelo de desarrollo para la Argentina sin prejuicios”
Andrea Grobocopatel (Fundación Flor)
Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC
Leandro Cahn (Fundación Huésped)
Jorge Aliaga (UBA)
Rosendo Grobocopatel y Nicolás Massot
El economista Eduardo Levy Yeyati (UTDT)
Nicolás Massot
La sede de la Facultad de Derecho fue sede del brindis anual de Fundar en donde se reunieron referentes de la política, el sector privado y la comunidad internacional
Itai Hagman
El referente social Juan Grabois
Carlos Díaz (Editorial Siglo XXI) y Matías Kulfas
Ofelia Fernández
El periodista especializado en economía, Jairo Straccia
Sebastián Ceria y María Migliore (Fundar)
Hugo Yasky, titular de la UTA
Christian Asinelli (CAF)
La empresaria Carolina Castro junto a la diputada Silvia Lospennato
Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo (Jóvenes por el Clima)
Javier Figueroa, exembajador argentino en Reino Unido
Kelly Olmos, exministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Lino Barañao, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
Leandro Cahn (Fundación Huésped) y Paula Litvachky (CELS)
Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora

