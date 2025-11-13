20 fotos de la entrega de los Premios Ciudadanía Empresaria 2025 de AmCham

La noche incluyó una cena para todos los participantes de la edición 27° del PCE
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación. La ejecutiva aseguró que “creemos profundamente en el liderazgo del sector privado argentino para construir un modelo de desarrollo sostenible. Porque cada proyecto presentado demuestra que hay un empresariado que piensa más allá de los resultados y busca dejar una huella positiva. En AmCham celebramos ese espíritu y reafirmamos nuestra convicción de que la sustentabilidad impulsa la competitividad y el crecimiento de las empresas y del país”
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, destacó: “Sin dudas, este premio ha sido testigo de la evolución del compromiso empresarial hacia un desarrollo más justo, inclusivo y responsable. En esa línea, este año lanzamos el Programa de ESG de la Cámara, un espacio que consolida nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad, y busca seguir acompañando y fortaleciendo la capacidad de las empresas para integrar la ética y la gobernanza en los negocios”
Luego de un trabajo de evaluación por parte de los jurados, los ganadores de cada una de las categorías de la 27° edición del Premio Ciudadanía Empresaria fueron: Productos, Toyota; Servicios, Grupo Mitre; Procesos, Pluspetrol. También se destacaron a las demás empresas ternadas en dichas categorías: Productos, Moldintec y Tenaris; Servicios, Goodenergy y Schneider Electric; y Procesos, Arcor y Pan American Energy