Fotos Al 100

20 fotos de la entrega de los Premios Ciudadanía Empresaria 2025 de AmCham

El evento, que organizó la cámara de empresas de EEUU en el país, contó con más de 300 asistentes y distinguió a las compañías que impulsan prácticas sostenibles y de triple impacto

La noche incluyó una cena para todos los participantes de la edición 27° del PCE
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación. La ejecutiva aseguró que “creemos profundamente en el liderazgo del sector privado argentino para construir un modelo de desarrollo sostenible. Porque cada proyecto presentado demuestra que hay un empresariado que piensa más allá de los resultados y busca dejar una huella positiva. En AmCham celebramos ese espíritu y reafirmamos nuestra convicción de que la sustentabilidad impulsa la competitividad y el crecimiento de las empresas y del país”
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, destacó: “Sin dudas, este premio ha sido testigo de la evolución del compromiso empresarial hacia un desarrollo más justo, inclusivo y responsable. En esa línea, este año lanzamos el Programa de ESG de la Cámara, un espacio que consolida nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad, y busca seguir acompañando y fortaleciendo la capacidad de las empresas para integrar la ética y la gobernanza en los negocios”
Eric Olson, encargado de la Sección Comercial de la embajada de los Estados Unidos en Argentina, junto a Alejandro Díaz
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Mariana Schoua
Miembros del Board junto a Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación
Autoridades de AmCham junto a Martín Genesio (AES Argentina Generación) y Fernando Brum (Secretario de Relaciones Económicas Internacionales)
Florencia San Martín, Verónica Reyes, Marina Senestro, Alejandro Díaz, Nicolás Henrichsen, Ana Luz Fundaró y Adriana Mon, autoridades de AmCham Argentina
Autoridades y miembros del Board de AmCham, Marcela Romero (Schneider Electric), Martín Genesio (AES Argentina Generación) y Federico Elewaut (Citibank)
Autoridades y miembros del Board de AmCham Eric Olson (Embajada de los Estados Unidos) y Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería)
El evento se realizó en la Usina del Arte porteña
Alejandro Díaz y Florencia Salvi, consultora del Premio Ciudadanía Empresaria
Grupo Mitre ganó el premio por Prácticas de sustentabilidad en servicios. Entregó Martín Genesio
Martín Genesio, entregó el premio a Toyota como ganador de Prácticas de sustentabilidad en productos
Pluspetrol ganó el premio por Prácticas de sustentabilidad en procesos
Gustavo Castagnino, director de Asuntos Públicos de Genneia, entregó el Certificado de Reducción de Emisiones a Alejandro Díaz
Mariana Schoua entregó el reconocimiento de Nuevo Paradigma Empresario a Agua Segura
Manuel Saurí, CEO de Agua Segura, empresa distinguida bajo la categoría Nuevo Paradigma Empresario
Luego de un trabajo de evaluación por parte de los jurados, los ganadores de cada una de las categorías de la 27° edición del Premio Ciudadanía Empresaria fueron: Productos, Toyota; Servicios, Grupo Mitre; Procesos, Pluspetrol. También se destacaron a las demás empresas ternadas en dichas categorías: Productos, Moldintec y Tenaris; Servicios, Goodenergy y Schneider Electric; y Procesos, Arcor y Pan American Energy
Reconocimiento a los jurados del PCE 2025

