Fotos Al 100

Las mejores fotos de la 34° Marcha del Orgullo: artistas, streamers y todo el color de la movilización

Decenas de miles de personas se movilizaron esta tarde hacia el Congreso para celebrar la diversidad y en rechazo a los retrocesos de los derechos de los colectivos LGBTIQ+. Asistieron artistas y emprendedores

Manifestantes despliegan banderas y consignas
Manifestantes despliegan banderas y consignas a favor de la ESI durante la movilización hacia el Congreso
Dos asistentes a la Marcha
Dos asistentes a la Marcha del Orgullo disfrazados de pilotos rebeldes de la saga de Star Wars
La 34 edición de la
La 34 edición de la marcha del orgullo LGBTIQ+ 2025 en CABA comenzó con una amplia movilización desde Diagonal Norte
Algunos de los escenarios principales
Algunos de los escenarios principales cercanos a la Casa Rosada. La dirigencia de la colectividad reclama “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”
El color y la música
El color y la música se sintieron en las calles donde celebran la Marcha Federal del Orgullo
En la segunda movilización de
En la segunda movilización de esta magnitud en el año por parte del colectivo, las multitudes se aglomeraron en Plaza de Mayo y alrededores
La convocatoria cuestiona los decretos
La convocatoria cuestiona los decretos emitidos por Javier Milei que modifican puntos de la Ley de Identidad de Género y de la Ley de Ejecución de la pena
Se critica el decreto 61/25,
Se critica el decreto 61/25, por "poner en riesgo el trato digno de las personas trans privadas de libertad y la posibilidad de adaptar su identidad legal sin el cambio de nombre y sexo formal en el DNI"
Otro de los reclamos cuestiona
Otro de los reclamos cuestiona el decreto 62/25, que "impide el acceso de jóvenes menores de 18 años a tratamientos de hormonización y procedimientos médicos vinculados a la transición de género"
Una de las decenas de
Una de las decenas de batucadas presentes en la marcha del centro porteño
Federico Popgold (izquierda), presente en
Federico Popgold (izquierda), presente en la celebración por el Día del Orgullo
Conductores del programa "Patria y
Conductores del programa "Patria y Familia", que se emite por el streaming Luzu
La joven cantante y actriz
La joven cantante y actriz de "Patria y Familia", Juli Castro
La exlegisladora porteña y referente
La exlegisladora porteña y referente del Frente Patria Grande, Ofelia Fernández
Camila Mayan, portando un abanico
Camila Mayan, portando un abanico con su nombre
El show de Ángela Torres
El show de Ángela Torres
Fefe Bongiorno, del equipo del
Fefe Bongiorno, del equipo del streaming Luzu
La multitud bailó y cantó
La multitud bailó y cantó durante la movilización
En un gran clima donde
En un gran clima donde los camiones, colores, la música, cánticos, todos se encuentran abocados a celebrar
Dirigentes de los colectivos LGBTIQ+
Dirigentes de los colectivos LGBTIQ+ en el acto central en Plaza de Mayo
El espectáculo que brindó el
El espectáculo que brindó el equipo de Patria y Familia
Fefe Bongiorni, frente a la
Fefe Bongiorni, frente a la movilización
La conductora y comediante Lizy
La conductora y comediante Lizy Tagliani
Activistas con la bandera y
Activistas con la bandera y los colores de las identidades travestis, transexuales y transgénero

Fotos: RS Fotos y Antu Divito Trejo

