44 fotos: la Fundación Apolo celebró su cóctel anual 2025

El legislador liberal y director general de la Fundación Apolo, Yamil Santoro
La directora ejecutiva de la Fundación Apolo, María Videla Rivero
El embajador de Israel, Eyal Sela, junto a Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral, y María Lourdes Puente Olivera (Universidad Católica Argentina)
La periodista, María Belén Ludueña y Yamil Santoro. La Fundación Apolo es un equipo comprometido en generar mecanismos de transparencia y diseñar políticas públicas de calidad para la transformación de la Argentina
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay. El evento contó con la presencia de invitados de renombre del ámbito público y privado, quienes acompañaron el compromiso de la ONG anticorrupción con la transparencia, la educación cívica y la participación ciudadana
El fotógrafo, Gabriel Machado
El legislador porteño, Ramiro Marra
La diseñadora y artista plástica, Jessica Trosman. Con una convocatoria que reunió a más de 200 referentes del ámbito político, empresarial, judicial, artístico y diplomático, la Fundación Apolo realizó su tradicional Cóctel Anual de Recaudación
El artista plástico, Eugenio Cutica
Durante el encuentro, se realizó una subasta de arte, en la que se presentaron obras donadas por reconocidos artistas como Eugenio Zanetti, Renata Renatti, Gabriel Machado, Tito Sáenz Rozas, Silvia Gurfein y Jessica Trosman, entre otros
Además, se realizó una rifa solidaria con más de treinta premios aportados por empresas y diseñadores aliados, cuyos fondos se destinarán íntegramente a las actividades de la Fundación
Fabián Medina Flores
Esmeralda Mitre junto a las autoridades de la Fundación Apolo
El artista plástico, Diego Alexandre
La artista plástica, Lu Garabello, junto a Yamil Santoro, la escribana Virginia Putignano y Jessica Trosman
Mauro Becerra junto al diputado provincial, Sergio Siciliano, y Yamil Santoro
La legisladora porteña, Patricia Glize
El artista plástico, Tito Sáenz Rozas
La artista plástica, Renatta Renatti, y el art dealer, Juan Yun
El artista plástico y diseñador de joyas, Celedonio Lohidoy
La artista plástica, María Allemand
Nicolás Sforzini, gerente de Políticas Públicas de TikTok
Candelaria de la Sota
Yamil Santoro, Tomás Fenati y María Videla Rivero
Marcelo Meis, consejero del Consejo de la Magistratura porteña
Jorge Roldán, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
Elisa Trotta Gamus, ex embajadora de Venezuela en Argentina
La ingeniera industrial, Camila Velasco
Rocío Figueroa, legisladora porteña electa
Martín Matzkin, director nacional de Articulación Federal del ministerio de Seguridad
Amrih Gatot, consejero de la embajada de Indonesia
Yamil Santoro, la abogada y dirigente liberal, Elizabeth Márquez, y su pareja
La abogada Paula Siverino, especialista en Bioética
"Tenemos más de 30 emprendedores, PyMEs, artistas, que aportan a la Fundación y lo hicieron también está noche. No es poca cosa que la fundación anticorrupción más importante de la República Argentina tenga tanto apoyo. Para nosotros es fundamental saber que no estamos solos", expresó Yamil Santoro
"Apolo nació como un proyecto orientado a potenciar los sueños de transformación de la gente que daba sus primeros pasos en política", destacó Yamil Santoro
El artista visual, Kevin Berdi
El evento fue animado por Luli Ofman e Ignacio Falcón
Martín Pérez, quien ostenta un récord Guinness por haber visitado la mayor cantidad de bares en 24 horas
Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina
Enrique Draier, presidente de la Sociedad Científica Argentina, y Norberto Sarubinsky Grafin, tesorero de esa institución
Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina
Juan José Fernández Reguera, propietario de Editorial Losada
La velada combinó arte, música y gastronomía con el objetivo de recaudar fondos para sostener los programas de formación, activismo judicial y transparencia institucional que la organización impulsa desde 2016
La Fundación Apolo celebró su cóctel anual 2025 /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Fundación Apolo