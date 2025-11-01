25 fotos: Gala de Piano en la embajada de Alemania en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica

01 Nov, 2025 01:50 a.m. EST
El embajador de Alemania, Dieter Lamlé, y Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex, junto al pianista, Antonio Formaro El pianista Antonio Formaro interpretó obras de Beethoven, Mendelssohn y Brahms en la embajada de Alemania El público durante la gala de piano en el marco del prestigioso ciclo que llevan adelante la embajada de Alemania y la Fundación Konex El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, y su esposa Claudia El empresario, Matthieu Naef, y su esposa Daniela La artista y curadora, Julie August El embajador de Alemania, Dieter Lamlé, junto a Liliana Lewis y Ernesto Damerau El diplomático, Klaus Bonnemann, junto a su esposa Los pianistas, Antonio Formaro y Lyl Tiempo El empresario, Tomás Pförtner La crítica de danza, Patricia Casañas, y la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto Lorena Wawryniuk (Laboratorios Bagó) y Luis Ovsejevich Los abogados Sabrina Propper y Pablo Palazzi (Estudio Allende) El abogado, José Luis Puricelli La embajadora de Eslovenia, Tina Vodnik, junto a su esposo, Jure El cineasta, Damián Szifron, junto al pianista, Antonio Formaro La directora ejecutiva de Fundación Manos Verdes, Verena Böhme, y Chrissy Schoenfelder Los empresarios, Ana Alsogaray y Claudio Policella La presentación del concierto estuvo a cargo del Profesor, Daniel Varacalli Costas Los abogados, Javier Negri y Julio Pueyrredon Jorge La Roza, José Luis Puricelli, Miguel Maxwell y Luis Ovsejevich Sergio Crivelli, socio de BDO, y su esposa Alejandra Gabriele Mitman (embajada de Alemania) junto al arquitecto, Berto González Montaner Gala de Piano en la embajada de Alemania en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica /// Fotos: Gentileza Fundación Konex