25 fotos: Gala de Piano en la embajada de Alemania en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica

El pianista Antonio Formaro se presentó en el prestigioso ciclo, Grandes Maestros Alemanes

El embajador de Alemania, Dieter
El embajador de Alemania, Dieter Lamlé, y Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex, junto al pianista, Antonio Formaro
El pianista Antonio Formaro interpretó
El pianista Antonio Formaro interpretó obras de Beethoven, Mendelssohn y Brahms en la embajada de Alemania
El público durante la gala
El público durante la gala de piano en el marco del prestigioso ciclo que llevan adelante la embajada de Alemania y la Fundación Konex
El embajador de Perú, Carlos
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, y su esposa Claudia
El empresario, Matthieu Naef, y
El empresario, Matthieu Naef, y su esposa Daniela
La artista y curadora, Julie
La artista y curadora, Julie August
El embajador de Alemania, Dieter
El embajador de Alemania, Dieter Lamlé, junto a Liliana Lewis y Ernesto Damerau
El diplomático, Klaus Bonnemann, junto
El diplomático, Klaus Bonnemann, junto a su esposa
Los pianistas, Antonio Formaro y
Los pianistas, Antonio Formaro y Lyl Tiempo
El empresario, Tomás Pförtner
El empresario, Tomás Pförtner
La crítica de danza, Patricia
La crítica de danza, Patricia Casañas, y la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto
Lorena Wawryniuk (Laboratorios Bagó) y
Lorena Wawryniuk (Laboratorios Bagó) y Luis Ovsejevich
Los abogados Sabrina Propper y
Los abogados Sabrina Propper y Pablo Palazzi (Estudio Allende)
El abogado, José Luis Puricelli
El abogado, José Luis Puricelli
La embajadora de Eslovenia, Tina
La embajadora de Eslovenia, Tina Vodnik, junto a su esposo, Jure
El cineasta, Damián Szifron, junto
El cineasta, Damián Szifron, junto al pianista, Antonio Formaro
La directora ejecutiva de Fundación
La directora ejecutiva de Fundación Manos Verdes, Verena Böhme, y Chrissy Schoenfelder
Los empresarios, Ana Alsogaray y
Los empresarios, Ana Alsogaray y Claudio Policella
La presentación del concierto estuvo
La presentación del concierto estuvo a cargo del Profesor, Daniel Varacalli Costas
Los abogados, Javier Negri y
Los abogados, Javier Negri y Julio Pueyrredon
Jorge La Roza, José Luis
Jorge La Roza, José Luis Puricelli, Miguel Maxwell y Luis Ovsejevich
Sergio Crivelli, socio de BDO,
Sergio Crivelli, socio de BDO, y su esposa Alejandra
Gabriele Mitman (embajada de Alemania)
Gabriele Mitman (embajada de Alemania) junto al arquitecto, Berto González Montaner
Gala de Piano en la
Gala de Piano en la embajada de Alemania en el marco del 10° Festival Konex de Música Clásica /// Fotos: Gentileza Fundación Konex

