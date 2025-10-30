En fotos: reconocidas figuras se reunieron en los Bosques de Palermo para la apertura de unas canchas de pádel

29 Oct, 2025 11:01 p.m. EST
José Chatruc, Lucas Moschini, Martín Podesta y Gustavo Lescovich: los socios del proyecto Padel Noble Padel Noble está ubicado en el corazón de los Bosques de Palermo, dentro del complejo deportivo Noble GEBA Panam en la inauguración de Padel Noble Rulo y Juan Marconi en el lanzamiento de Padel Noble Artes, sorteos y DJ en vivo acompañaron la inauguración Yanina Latorre, Pamela David y otras celebridades ya probaron las canchas de Padel Noble Las canchas brindan comodidad y flexibilidad para seguir la actividad todo el año El arte fue protagonista en la inauguración de Padel Noble Cecilia Baccigalupo y Panam pelotearon en la inauguración de Padel Noble Cecilia Baccigalupo, tricampeona de Padel, en la inauguracion La jornada inaugural mostró la fusión entre deporte, cultura y recreación en las nuevas canchas La jornada contó con sorteos de pasajes aéreos, accesorios e indumentaria de pádel Karina Jelinek estuvo presente en la jornada Rulo, Cecilia Baccigalupo y José Chatruc La inauguración de Padel Noble se llevó a cabo el sábado 25 de octubre de 2025
Fotos: Padel Noble