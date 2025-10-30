Fotos Al 100

En fotos: reconocidas figuras se reunieron en los Bosques de Palermo para la apertura de unas canchas de pádel

Celebridades del mundo del deporte y el espectáculo dijeron presente en un evento de inauguración que combinó arte, deporte y premios especiales

José Chatruc, Lucas Moschini, Martín Podesta y Gustavo Lescovich: los socios del proyecto Padel Noble
Padel Noble está ubicado en el corazón de los Bosques de Palermo, dentro del complejo deportivo Noble GEBA
Panam en la inauguración de Padel Noble
Rulo y Juan Marconi en el lanzamiento de Padel Noble
Artes, sorteos y DJ en vivo acompañaron la inauguración
Yanina Latorre, Pamela David y otras celebridades ya probaron las canchas de Padel Noble
Las canchas brindan comodidad y flexibilidad para seguir la actividad todo el año
El arte fue protagonista en la inauguración de Padel Noble
Cecilia Baccigalupo y Panam pelotearon en la inauguración de Padel Noble
Cecilia Baccigalupo, tricampeona de Padel, en la inauguracion
La jornada inaugural mostró la fusión entre deporte, cultura y recreación en las nuevas canchas
La jornada contó con sorteos de pasajes aéreos, accesorios e indumentaria de pádel
Karina Jelinek estuvo presente en la jornada
Rulo, Cecilia Baccigalupo y José Chatruc
La inauguración de Padel Noble se llevó a cabo el sábado 25 de octubre de 2025

Fotos: Padel Noble

