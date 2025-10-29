16 impactantes fotos de los restos de la masacre de Río de Janeiro

Una persona de luto se inclina sobre un cadáver, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Una persona de luto se inclina sobre un cadáver, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Imágenes captadas por un dron muestran a dolientes reunidos alrededor de los cuerpos, un día después de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Una persona de luto se inclina sobre un cadáver, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.

Personas alinean cadáveres en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro.

Personas cubren cuerpos alineados en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro.

Mujeres lloran junto al cadáver de un hombre tendido entre una fila de cuerpos en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha.

Una mujer llora junto a un hombre muerto que yace entre una fila de cuerpos en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha de Río de Janeiro.

Personas alinean cadáveres en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro.

Los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho yacen en la favela Complexo da Penha de Río de Janeiro.

Hombres transportan los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la pandilla Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha en Río de Janeiro.

(con información de Reuters, AFP y AP)