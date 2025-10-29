Fotos Al 100

16 impactantes fotos de los restos de la masacre de Río de Janeiro

Más de 60 cadáveres fueron hallados entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado. IMÁGENES SENSIBLES

Guardar
Una persona de luto se
Una persona de luto se inclina sobre un cadáver, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Una persona de luto se
Una persona de luto se inclina sobre un cadáver, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Imágenes captadas por un dron
Imágenes captadas por un dron muestran a dolientes reunidos alrededor de los cuerpos, un día después de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Los dolientes se reúnen alrededor
Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Los dolientes se reúnen alrededor
Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Los dolientes se reúnen alrededor
Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Los dolientes se reúnen alrededor
Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Una persona de luto se
Una persona de luto se inclina sobre un cadáver, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Los dolientes se reúnen alrededor
Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos, al día siguiente de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro.
Personas alinean cadáveres en la
Personas alinean cadáveres en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro.
Personas cubren cuerpos alineados en
Personas cubren cuerpos alineados en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro.
Mujeres lloran junto al cadáver
Mujeres lloran junto al cadáver de un hombre tendido entre una fila de cuerpos en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha.
Una mujer llora junto a
Una mujer llora junto a un hombre muerto que yace entre una fila de cuerpos en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha de Río de Janeiro.
Personas alinean cadáveres en la
Personas alinean cadáveres en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro.
Los cuerpos de las personas
Los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho yacen en la favela Complexo da Penha de Río de Janeiro.
Hombres transportan los cuerpos de
Hombres transportan los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la pandilla Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha en Río de Janeiro.

(con información de Reuters, AFP y AP)

Temas Relacionados

Rio de Janeirocadáverespolicíaenfrentamiento

Últimas noticias

De cuánto será la PUAM

De cuánto será la PUAM de ANSES en noviembre 2025

Cómo serán las vacaciones de los empleados según el proyecto de reforma laboral con el que el Gobierno debatirá en el Congreso

La Justicia rechazó un segundo intento de Espert para concentrar las causas en su contra en Comodoro Py

La CGT cree que la reforma laboral está en el medio de una pelea entre dos sectores del Gobierno y se prepara para dar pelea

Caso María Cash: insisten en la presunta culpabilidad del camionero que fue sobreseído

Infobae América

¿Cuánto durará la tregua Chino

¿Cuánto durará la tregua Chino Americana?

Cómo nació el sanguinario Comando Vermelho que aterroriza a Brasil: una brutal batalla carcelaria y un decreto de la dictadura

Cómo la urbanización está cambiando la vida de los búhos barrados en virginia

Crisis en Japón: Akita pide ayuda al ejército tras una ola récord de ataques de osos

“Fue terrible”: los testimonios de los jamaiquinos luego de sufrir el peor huracán de su historia

TELESHOW

La tajante respuesta de Wanda

La tajante respuesta de Wanda Nara a una seguidora con una indirecta a la China Suárez: “Está en pareja”

Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital

La tensa discusión al aire entre Fernando Carlos y Eugenia de Gran Hermano en la radio: “Sos un pollerudo”

La impresionante sorpresa que se llevó Nicole Neumann en plena sesión de fotos al aire libre

La impactante producción de fotos de María Becerra antes de su desembarco en la televisión española