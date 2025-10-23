Fotos: avanza la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

Una excavadora trabaja para retirar los escombros tras la demolición del Ala Este de la Casa Blanca el 23 de octubre de 2025 en Washington DC (Foto de Eric Lee / AFP)

El Ala Este de la Casa Blanca en Washington DC fue demolida en su totalidad esta semana para dar paso a la construcción de un nuevo salón de baile diseñado durante la presidencia de Donald Trump. Imágenes obtenidas el jueves por agencias de noticias mostraron el histórico anexo reducido a escombros tras el inicio de las obras el lunes. La estructura de dos pisos, donde trabajaron y promovieron causas las primeras damas del país, será reemplazada por un salón capaz de albergar hasta 900 personas y con un costo estimado en USD 300 millones.

Esta foto satelital obtenida el 23 de octubre de 2025 por Planet Labs PBC y fechada el 23 de octubre de 2025 muestra la Casa Blanca en Washington DC tras la demolición del Ala Este (AFP)

El plan, anunciado por Trump en julio con una previsión inicial de USD 200 millones, fue ajustado en semanas recientes por el presidente, quien informó a medios como la Associated Press que el precio se encuentra “en el vecindario” de USD 300 millones. Según explicó, la financiación provendrá de “algunos amigos” y de aportes personales, descartando así el uso de fondos del erario público. No obstante, evitó precisar el monto total de su contribución, afirmando a periodistas: “No podré decírselo hasta que termine, pero donaré lo que sea necesario”.

Escombros en una parte prácticamente demolida del Ala Este de la Casa Blanca el jueves 23 de octubre de 2025 (Foto AP/Jacquelyn Martin)

De acuerdo con declaraciones realizadas por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el incremento en los costes obedece a modificaciones frecuentes en proyectos constructivos y a recomendaciones de arquitectos para asegurar la solidez y durabilidad del edificio. “Los planes cambiaron cuando el presidente escuchó el consejo de arquitectos y empresas constructoras, quienes señalaron que para lograr una estructura verdaderamente fuerte y moderna, era necesario acometer esta primera fase”, sostuvo Leavitt.

Una excavadora trabaja para retirar los escombros tras la demolición del Ala Este de la Casa Blanca el 23 de octubre de 2025 (AFP)

A pesar del carácter emblemático del espacio demolido, Trump impulsó la decisión sin previo aviso o consulta con las agencias federales encargadas de regular construcciones en bienes públicos. Durante el miércoles, justificó la intervención afirmando que conservar el Ala Este habría “dañado un edificio muy, muy caro y hermoso”, y sostuvo que múltiples presidentes habían deseado un salón de baile de estas dimensiones para grandes eventos de Estado. La portavoz de la Casa Blanca aclaró también que está previsto edificar un nuevo Ala Este junto al salón diseñado por McCrery Architects y que conservará el estilo neoclásico tradicional.

Un equipo de demolición retira fragmentos de la Ala Este, visto a través de las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

La demolición sorprendió a organizaciones de preservación histórica. El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica instó en una carta dirigida a la National Capital Planning Commission, al National Park Service y a la Commission of Fine Arts a posponer la obra hasta que el proyecto, que contempla un área de 8.361 metros cuadrados, pase por los procesos legales de revisión pública requeridos. El Trust advirtió que la dimensión del futuro salón podría “abrumar la Mansión Ejecutiva”, que cubre 5.109 metros cuadrados, y alterar de manera permanente el equilibrio clásico del diseño original de la Casa Blanca, construido en 1792.

Un trabajador camina entre los escombros de una parte prácticamente demolida del Ala Este este jueves (Foto AP/Jacquelyn Martin)

El proceso de modificación está en curso sin la participación de estas agencias, cuyo funcionamiento se encuentra paralizado por el cierre del gobierno federal. Aun así, Leavitt justificó la ausencia de aprobación oficial señalando que los permisos no eran necesarios para proceder en esta primera fase.

La demolición forma parte del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un salón de baile que, según se informa, costará unos 300 millones de dólares (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Ala Este, edificado en 1902 bajo la presidencia de Theodore Roosevelt y ampliado en la era de Franklin D. Roosevelt con la incorporación de un búnker subterráneo, ha sido sede de la oficina de las primeras damas y espacio habitual para recepciones, visitas guiadas y ceremonias oficiales. Desde el comienzo de las obras, las áreas administrativas y el personal han sido reubicados temporalmente dentro del complejo presidencial. Las visitas públicas y los eventos en la residencia fueron interrumpidos desde finales del verano para facilitar el avance del proyecto.

El presidente Trump exhibió una representación del nuevo salón de baile de la Casa Blanca que se construirá, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 22 de octubre de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Mientras algunos turistas entrevistados por la Associated Press y otros medios valoraron positivamente la modernización del inmueble, otros como el propio Trust insistieron en la necesidad de transparencia y un debate público en torno a las intervenciones en un símbolo patrimonial propiedad del pueblo estadounidense, no del presidente en funciones.

(Con información de AP y EFE)