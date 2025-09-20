25 fotos: el brindis de Rosh Hashaná organizado por el Congreso Judío Latinoamericano, AMIA y DAIA

Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano. “Que seamos capaces de transformar las dificultades del año que dejamos atrás en momentos dulces para el que comienza, y que aquellas lágrimas que nos acompañaron puedan convertirse en alegría y esperanza”. Con estas palabras, Claudio Epelman abrió el brindis de celebración de Rosh Hashaná, organizado por el Congreso Judío Latinoamericano, conjuntamente con AMIA y DAIA
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a Jorge Knoblovits, ex presidente de DAIA
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
El embajador de Israel, Eyal Sela
El presidente de DAIA, Mauro Berenstein, dijo:“La educación es la herramienta más poderosa para enfrentar el antisemitismo, no solo en las aulas sino también en el espacio digital. En las redes sociales debemos trabajar con firmeza sobre los mensajes que se difunden y los símbolos que se utilizan, porque allí también se construyen sentidos y se multiplican prejuicios”
Claudio Epelman junto a Martín Etchevers, titular de ADEPA
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
El embajador de Francia, Romain Nadal, junto a Mauro Berenstein
Julio Glinternick Bitelli, embajador de Brasil, junto a los ministros consejeros de la Embajada y las autoridades de la comunidad
Fabián Perechodnik
Fabiana Loguzzo, primera Representante Especial para la Lucha contra el Antisemitismo en el país
Laura Alonso, vocera del Gobierno porteño
El senador nacional, Juan Manzur
Como ya es tradición, el rabino Ioni Shalom, de la comunidad Bet Hilel, hizo sonar el Shofar, un instrumento con más de 3 mil años de historia que simboliza introspección y espiritualidad
Las autoridades de la comunidad judía junto a Fernando Straface (PUENTE Holding / Universidad Austral)
El empresario Adrián Werthein junto al diputado nacional, Diego Santilli, y el fiscal federal, Carlos Stornelli
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA) junto a las autoridades comunitarias
Claudio Epelman, Mauro Berenstein y Osvaldo Armoza, presidente de AMIA, quien expresó: “En estos días, en los que pronto estaremos también compartiendo el Día del Perdón, recordamos que todos llevamos en nuestro corazón historias de aciertos y de errores, de alegrías y de momentos difíciles que debemos transitar. Y precisamente, allí está el carácter especial de estas festividades: en la posibilidad de reparar, de reconciliarnos y de aprender"
El jefe de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo Jiménez Pérez
El Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Raúl Pizarro
Claudio Epelman junto a Hugo Armellino, subsecretario de Asuntos Estratégicos
La ceremonia incluyó símbolos característicos como las manzanas con miel, la jalá agulá y el resonar del Shofar, que recuerda la renovación espiritual y la continuidad de una tradición milenaria
Silvio Robles y Claudio Epelman
El presidente del Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Presman
