Las fotos del desfile en Beijing que muestran la militarización y el autoritarismo del régimen de China
La ceremonia se realizó en la plaza de Tiananmen, lugar emblemático de la represión de 1989. Miles de soldados marcharon en formación, hubo salvas de artillería y se entonaron canciones patrióticas en un escenario cuidadosamente diseñado para proyectar poder
03 Sep, 2025 03:21 a.m. EST
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), el líder del régimen chino, Xi Jinping, y el dictador norcoreano, Kim Jong-Un (d) (AP)
Vista general de la Puerta de Tiananmen con el retrato del difunto dictador chino Mao Zedong (REUTERS/Maxim Shemetov)
Soldados del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) de pie durante el ensayo previo a un desfile militar (REUTERS/Tingshu Wang)
La ceremonia, de 70 minutos, se realizó en la plaza de Tiananmen, lugar emblemático de la represión de 1989 (REUTERS)
Miembros de la Fuerza de Asalto Terrestre del Ejército Popular de Liberación de pie sobre vehículos blindados (REUTERS/Tingshu Wang)
Xi aprovechó el inicio del desfile para lanzar un mensaje de autosuficiencia y desafío a Occidente. “El rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá”, declaró en un discurso transmitido por la televisión estatal (REUTERS)
En el desfile, se exhibieron vehículos aéreos no tripulados de alta tecnología. (REUTERS/Maxim Shemetov)
Xi apareció en medio de Putin y Kim, caminando por una alfombra roja hacia el centro de la plaza (REUTERS)
El presidente ruso Vladimir Putin llegando al desfile militar, en Beijing, China (REUTERS)
El presidente indonesio Prabowo Subianto, el presidente ruso Vladímir Putin, el presidente chino Xi Jinping con su esposa Peng Liyuan, el líder norcoreano Kim Jong Un y jefes de delegaciones extranjeras posan para una foto de familia antes de un desfile militar (REUTERS)
Un avión cisterna de reabastecimiento YY-20A sobrevuela la plaza de Tiananmen durante un desfile militar (REUTERS)
Un grupo de ataque estratégico muestra un misil balístico intercontinental JL-3 (REUTERS/Go Nakamura)
El líder norcoreano, que rara vez abandona su país, llegó a Beijing en su tren blindado, acompañado de su hija Kim Ju Ae (REUTERS)
Miles de miembros de la Policía Armada Popular marcharon durante el desfile militar (REUTERS/Maxim Shemetov)
Así fue la suelta de palomas durante el desfile militar (REUTERS/Maxim Shemetov)
Helicópteros militares vuelan en la formación del número 80 sobre la plaza de Tiananmen (REUTERS/Maxim Shemetov)
Miles de soldados desfilaron en formación, hubo salvas de artillería y se entonaron canciones patrióticas en un escenario cuidadosamente diseñado para proyectar poder (REUTERS)
Jets acrobáticos J-10 sobrevuelan la plaza de Tiananmen (REUTERS/Maxim Shemetov)
La escena, inédita hasta ahora, fue presentada por la propaganda oficial como un símbolo de “unidad” (REUTERS)
Una pantalla muestra al dictador chino Xi Jinping hablando luego del desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial (REUTERS/Maxim Shemetov)
as autoridades chinas desplegaron fuertes medidas de seguridad en la capital: barreras en las principales avenidas, militares en cada esquina y restricciones de tráfico (REUTERS)
Milicianos marchan durante el ensayo previo a un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial (REUTERS/Tingshu Wang)
Miembros del Ejército Popular de Liberación de pie mientras el grupo de ataque estratégico muestra misiles DF-31BJ durante un desfile militar (REUTERS/Tingshu Wang)
El desfile exhibió equipos bélicos de última generación, entre ellos drones de reconocimiento, misiles antibuque y sistemas antimisiles, todos de fabricación local según el Ejército Popular de Liberación (REUTERS)
Un miembro del Ejército Popular de Liberación de pie mientras el grupo de operaciones marítimas muestra misiles YJ-20 (REUTERS/Maxim Shemetov)
El presidente ruso, Vladimir Putin, el líder chino, Xi Jinping, el líder norcoreano, Kim Jong Un, y jefes de delegaciones extranjeras llegando al desfile militar (REUTERS)
Las banderas ondean durante el inicio del desfile militar (REUTERS/Maxim Shemetov)