Segunda ola de coronavirus: 24 fotos de las primeras horas de las nuevas restricciones en el AMBA

Fotos: Franco Fafasuli





Este viernes empezaron a regir las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno nacional. El Ejecutivo suspensión de clases presenciales, entre el 19 y el 30 de abril, y restringió la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre las 20.00 y las 6.00 del día siguiente, ante la ola de casos de coronavirus en la Argentina.













Fernández anunció que “a partir del día lunes” 19 de abril las clases “van a adquirir su modalidad virtual” en el AMBA, hasta el próximo 31 de abril, y precisó que será restringida “la circulación nocturna entre las 20.00 y las 06.00 de cada día”.













Durante un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos, que duró 18 minutos, el Presidente anunció la suspensión de las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados, y que los comercios deberán cerrar a las 19.00, mientras que las actividades gastronómicas podrán funcionar con entrega a domicilio luego de ese horario.

















El Presidente aclaró que “el problema no es solamente la noche” sino “el descuido individual”, y pidió a gobiernos provinciales y municipales que “fiscalicen las decisiones” que toma el Gobierno nacional.

















Respecto a las vacunas, el Presidente adelantó que llegarán más vacunas “este fin de semana”, y destacó: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que el proceso de vacunación no se interrumpa en un mundo que definitivamente no ofrece las vacunas que el mundo necesita”.

















El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispone la suspensión de Centros comerciales y shoppings; de las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; locales comerciales entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno; locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente -luego de las 19:00 podrán continuar bajo las modalidades delivery y “para llevar” (take away) y entre las 6:00 y las 19:00 sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre-.

















También se dispone la ampliación de restricción para circular entre las 20:00 y las 6:00 del día siguiente; la restricción en ámbito educativo al suspenderse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.

































