¿Merece la pena estudiar un posgrado en línea? Cientos de programas en EE.UU. no aumentan los ingresos

El 60% de los titulados de máster están endeudados, con una deuda promedio de 83.651 dólares, según la Education Data Initiative. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda de los estudiantes de posgrado está fuera de control. Entre los titulados de máster, la deuda promedio es de 83.651 dólares, más del doble que la de los estudiantes universitarios. En total, el 60% de todos los titulados de máster tienen algún tipo de deuda por préstamos estudiantiles. Estas cifras se desprenden de los datos recopilados por la Education Data Initiative.

El asombroso aumento de la deuda de los estudiantes de posgrado es lo que inspiró un reciente informe que estudia la rentabilidad financiera de la educación de posgrado en línea, publicado por ThirdWay, un instituto de investigación autodenominado de centro-izquierda.

El informe analizó más de 1.700 programas de posgrado en línea y determinó que casi la mitad -837- no proporcionaban ningún aumento de ingresos a los graduados más allá de lo que ganaban cuatro años después de una licenciatura.

Chazz Robinson, autor del informe y asesor de política educativa de ThirdWay, afirmó que los estudiantes de posgrado miden en gran medida el valor de un impulso económico y que demasiados programas están dejando a los estudiantes con montones de deudas y sin un impulso salarial que les ayude a pagarlas.

Aunque ThirdWay decidió no dar a conocer los nombres de los títulos específicos de los programas “sin retorno de la inversión”, Robinson explicó a Fortune que incluso en campos de servicio público como el trabajo social y la asistencia de enfermería, en los que los salarios pueden ser más bajos, esto no significa que los estudios de posgrado -especialmente en línea- deban ser caros.

“Nuestra cuestión es que si son títulos de posgrado muy caros, queremos que tanto los responsables políticos como las instituciones aborden realmente cuánto cuestan estos programas y la compensación por los mismos, para que los estudiantes no tengan que cargar con deudas insalvables con títulos que no necesariamente les están compensando económicamente”, dijo Robinson.

De los cientos de centros con programas “sin retorno de la inversión” (muchos de ellos con ánimo de lucro), nueve se encuentran entre los principales infractores: Strayer University, Walden University y Grand Canyon University (GCU). En conjunto, estas nueve instituciones reciben 4.600 millones de dólares en préstamos estudiantiles financiados por los contribuyentes.

GCU sostiene que muchas carreras elegidas por sus estudiantes, como teología o trabajo social, no se basan en altos niveles salariales, sino en la satisfacción personal. (GCU)

Un llamamiento a la transparencia

Los investigadores tomaron los ingresos medios de los graduados con un máster en línea cuatro años después de cursar cada programa y los compararon con los ingresos promedio nacionales de los licenciados.

La falta de transparencia de las escuelas sobre el coste de sus programas y los posibles resultados en cuanto a puestos de trabajo y salario puede perjudicar realmente a los estudiantes más que a otros, sobre todo a los de bajos ingresos y pertenecientes a minorías, explicó Robinson.

“Si llego, por ejemplo, con bajos ingresos y endeudado desde la licenciatura, y espero que un título de posgrado me ayude a alcanzar el nivel de ingresos generacional necesario para superar la estratificación social a la que me he enfrentado, y eso no ocurre, es perjudicial”, afirmó.

Una mayor transparencia, afirma, no solo ayudaría a los responsables políticos a analizar el mundo de la educación y a introducir cambios, sino que también ayudaría a los consumidores a sopesar mejor los pros y los contras de una determinada institución o incluso de una carrera profesional.

La Universidad Strayer, identificada como una de las principales infractoras, afirma que sirve principalmente a estudiantes adultos que trabajan, ofreciendo acceso a la educación superior tradicionalmente limitado. (Strayer University)

Respuesta de las universidades

Fortune se puso en contacto con varias de las universidades mencionadas en el informe que tenían varios programas de posgrado en línea “sin retorno de la inversión”. La Universidad Strayer dijo en un comunicado que no podían hacer comentarios sobre un informe del que no conocían su metodología, pero añadió:

“Es importante tener en cuenta que la Universidad Strayer es una institución de acceso abierto que atiende principalmente a estudiantes adultos que trabajan y que históricamente han sido desatendidos por la educación superior tradicional. Strayer se compromete a ayudar a todos los estudiantes a lograr la movilidad económica y se enorgullece de los éxitos que hemos logrado al proporcionar educación de alta calidad a los adultos que trabajan”.

GCU explicó a Fortune que las “listas ROI” como la publicada por ThirdWay no son una medida adecuada de la experiencia de los estudiantes y que la escuela hace que la matrícula sea asequible y tiene bajas tasas de impago de préstamos estudiantiles

“Como en el caso de la normativa sobre empleo remunerado, no todos los programas académicos pueden medirse simplemente por los niveles salariales del primer año”, afirmó el portavoz de GCU. “Por ejemplo, muchos estudiantes eligen carreras de teología, magisterio, trabajo social o asesoramiento no porque sean trabajos bien pagados, sino porque es una elección de estilo de vida. Consideran que el trabajo es más significativo para su calidad de vida”, añadió.

“Es posible que las escuelas de la Ivy League y las universidades privadas o públicas caras no figuren en esta “lista ROI” porque no tienen un número significativo de programas en línea, pero cobrar más de 50.000 dólares por un título de magisterio o de trabajo social con bajos niveles salariales es el mayor problema que hay que abordar”, sostuvo el portavoz.

El Departamento de Educación de Estados Unidos clasificó a GCU como una institución “privada con ánimo de lucro”, pero la escuela dijo a Fortune que el estado de Arizona y el IRS la reconocen como sin fines de lucro.

En octubre de 2021, la Comisión Federal de Comercio puso “sobre aviso” a 70 universidades con ánimo de lucro de que las falsas promesas sobre las perspectivas laborales y de ingresos de los graduados podrían acarrear importantes sanciones económicas.

Casi la mitad de los programas de posgrado en línea no proporcionan un aumento significativo de ingresos a los graduados, afirma el informe de ThirdWay.

Lo que hay que saber

Antes de matricularse en un programa de posgrado, es más importante que nunca saber a qué se está apuntando. Sepa a cuánto ascenderá el coste de la matrícula, las tasas y los libros de texto necesarios. Si tienes que firmar un préstamo estudiantil, tómate tu tiempo para leer la letra pequeña sobre cuándo tienes que empezar a hacer los pagos.

Aunque es posible que algunos programas de graduación en línea no proporcionen aumentos de ingresos a los estudiantes, cientos más sí proporcionan aceleraciones profesionales. Por ejemplo, los MBA en línea suelen conducir a los estudiantes a un futuro prometedor en el mundo de los negocios.

También puede ser una buena idea encontrar a un exalumno reciente del programa a través de LinkedIn u otros medios y ver si estaría dispuesto a hablar de su experiencia durante y después de los estudios. ¿Consiguieron un trabajo después de graduarse? ¿En qué campo? ¿Cuál es su salario? ¿Mereció la pena la carrera?

Sobre todo, ten cuidado con las señales de alarma y sé consciente de que puedes labrarte tu propio camino. Afortunadamente, hay cientos de oportunidades diferentes en lo que respecta a la educación de posgrado en línea, tanto en escuelas con ánimo de lucro como sin él.

Si un programa no es demasiado transparente en lo que respecta a la matrícula o las trayectorias profesionales, quizá deberías buscar en otro sitio; asegúrate de que tu viaje educativo merece tu tiempo y tu dinero, y de que te llevará adonde quieres ir.

(C) 2024, Fortune