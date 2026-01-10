Lanzadores dominicanos Clase y Ortiz seguirán impedidos de jugar en su país

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Un tribunal dominicano rechazó la demanda de los lanzadores Enmanuel Clase y Luis Ortiz contra la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom)

Los jugadores buscaban la suspensión de la orden que les impide jugar el Torneo Otoño-Invernal 2025-2026 en las filas de las Estrellas Orientales.

La prohibición de jugar en República Dominicana, decidida por el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, sucedió a una decisión similar que contra los peloteros tomó las Grandes Ligas, donde son investigados por presunta participación en un esquema de apuestas deportivas ilegales.

Los demandantes también exigían la imposición a la Lidom y su presidente, de una multa de 100.000 pesos por cada día de retraso de su entrada a juego. La Liga Profesional Dominicana se encuentra celebrando su serie semifinal con la participación de cuatro equipos.

La decisión del tribunal se fundamenta, principalmente, en el reglamento del actual torneo de la Lidom, que concede atribuciones al presidente para vetar incorporaciones.

El reglamento también faculta al presidente "para decidir sobre cualquier asunto imprevisto, pero matiza que "cualquier decisión del presidente tendrá carácter provisional hasta tanto sea refrendada o revocada por la Junta de Directores".

La decisión del tribunal puede ser recurrida en apelación por parte de los lanzadores, según lo establecido en la Justicia dominicana.

Clase y Ortiz, jugadores de los Guardianes de Cleveland, permanecen en licencia administrativa remunerada sin sanción disciplinaria mientras sigue abierta la investigación de la MLB sobre el presunto amaño de lanzamientos. EFE