La mortal tormenta invernal en Estados Unidos en cifras

Un hombre lleva a su perro mientras se abren paso entre la nieve y el hielo, tras una gran tormenta invernal, en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de enero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Cuando una tormenta mortal que trajo hielo devastador al sur y nieve profunda al noreste finalmente se desplazó hacia el mar, representó una luz al final del túnel para algunos.

Sin embargo, aproximadamente medio millón de estadounidenses seguían sin electricidad ni calefacción, y se pronosticaba que las temperaturas caerían muy por debajo del punto de congelación el martes por la noche en las zonas donde la enorme tormenta de hielo causó los mayores daños.

Según poweroutage.com, alrededor de 130.000 clientes se quedaron sin electricidad en el área de Nashville, Tennessee. Unos 140.000 permanecieron sin electricidad en Mississippi, gravemente afectado, y casi 100.000 más en la gélida Luisiana, en lo que probablemente será una tormenta costosa para el país.

Tras una noche sin dormir en Iuka, Mississippi, Adrian Ronca-Hohn dijo que se despertó el lunes en lo que parecía “una zona de guerra”.

“No podíamos pasar ni 10 segundos sin oír lo que parecía un disparo”, dijo el entrenador de fútbol americano de 23 años sobre la caída de árboles y ramas.

Mientras tanto, las personas sin electricidad en sus hogares del sur intentaban sobrevivir. Muchas de esas casas nunca fueron construidas para los inviernos del norte y muchos sureños no están acostumbrados a los numerosos riesgos que conlleva el clima invernal.

En esta imagen proporcionada por la ciudad de Oxford, Mississippi, se observa nieve y hielo cubriendo árboles y calles durante el paso de una tormenta invernal, el domingo 25 de enero de 2026, en Oxford, Mississippi. (Josh McCoy/Ciudad de Oxford, Mississippi vía AP)

“Tenemos mucha gente sin calefacción, sin electricidad y sin agua”, dijo Ronca-Hohn. “Tenemos muchas casas móviles aquí que no están bien aisladas”.

Aquí, un vistazo a la tormenta en cifras

2,5

Espesor del hielo en centímetros registrado en varias comunidades de Misisipi, Luisiana, Oklahoma, Alabama y Carolina del Sur.

17

Centímetros de aguanieve que cayeron en el Aeropuerto Nacional Clinton en Little Rock, Arkansas, según los totales preliminares.

Al menos 36

El número de muertes reportadas en los estados afectados por frío intenso hasta el martes. Esto incluye a tres hermanos que murieron el lunes tras caer a través del hielo en un estanque privado en Texas; y varias personas encontradas muertas a la intemperie en la ciudad de Nueva York.

10

La nieve cubre la calle R NW, dos días después de que una tormenta invernal azotara una gran franja de Estados Unidos, en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de enero de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

El número de días que podría tardar el restablecimiento del suministro eléctrico en el condado de Allen, Kentucky, según informaron las autoridades municipales tras el paso de la tormenta. Otras comunidades estimaron plazos similares. En New Albany, Mississippi, la empresa de servicios públicos municipal advirtió el domingo que restablecer el suministro eléctrico a todos sus clientes “tomará un mínimo de una semana y posiblemente más, dependiendo de las condiciones”.

-10

La temperatura en grados Celsius que se espera para la madrugada del miércoles en Nashville, la capital de Tennessee, donde miles de personas permanecen sin electricidad.

56,4

Centímetros de nieve caídos durante la tormenta en Sterling, Massachusetts. Esta cifra es preliminar hasta el lunes por la mañana.

-2

La temperatura mínima en grados Celsius para Orlando, Florida, prevista para la madrugada del lunes, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional. El gélido pronóstico para uno de los principales destinos turísticos del país forma parte de lo que podría convertirse en “la mayor duración del frío en varias décadas”, advirtió el Centro de Predicciones Meteorológicas de la agencia.

47

El número de lugares en Nashville donde las personas sin electricidad pueden ir a calentarse y cargar sus teléfonos, incluyendo estaciones de bomberos y policía.

10

La temperatura en grados Celsius dentro de la casa de Marshall Ramsey en Oxford, Misisipi, el lunes por la mañana después de que se quedara sin electricidad. La tormenta de hielo del fin de semana “fue como una sinfonía demoníaca de árboles que se rompían, transformadores que explotaban y truenos”, dijo Ramsey, un veterano caricaturista editorial que ahora enseña en la Universidad de Misisipi.

Más de 200

El número de perros rescatados de una propiedad rural en el área de Tupelo, Misisipi, justo antes de la tormenta de hielo por Paws of War. Esta organización sin fines de lucro con sede en Nueva York rescata animales y los entrega a veteranos y personal de emergencias.

130.000

El número de clientes de Nashville Electric Service sin electricidad en el área de Nashville el martes, según la compañía.

144.000

El número de clientes sin electricidad en Misisipi el martes, según poweroutage.com.

175.000

El número de clientes sin electricidad en Tennessee el martes, según poweroutage.com.

103.000

Clientes se quedaron sin electricidad en Luisiana el martes, según poweroutage.com.

(AP)