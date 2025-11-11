Estados Unidos

La FAA prohibió los vuelos privados en los principales aeropuertos de Estados Unidos por falta de controladores

La medida restringe severamente las operaciones de la aviación ejecutiva en estos hubs clave en medio de una crisis que también afecta a los vuelos comerciales

Más de 4.500 vuelos comerciales fueron cancelados y más de 17.000 resultaron retrasados en EE.UU. tras la crisis de controladores aéreos. (REUTERS/Chris Helgren)

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) prohibió los vuelos privados en doce de los principales aeropuertos del país en respuesta a los problemas de escasez de controladores aéreos que han impactado el tráfico aéreo durante el cierre parcial del gobierno.

Según informó CNBC, la medida restringe severamente las operaciones de la aviación ejecutiva en estos hubs clave en medio de una crisis que también afecta a los vuelos comerciales.

De acuerdo con el reporte del medio, la FAA tomó la determinación de “prohibir efectivamente la aviación de negocios” en los aeropuertos más transitados del país, mientras continúa la falta de personal entre los controladores de tránsito aéreo. La agencia había priorizado hasta ahora al sector comercial, dejando fuera a la aviación privada en las primeras fases de las restricciones.

Aeropuertos como Chicago O’Hare, JFK, LAX y Atlanta Hartsfield-Jackson están entre los más afectados por las restricciones. (REUTERS/Daniel Cole)

La lista de aeropuertos afectados incluye instalaciones de alto volumen como Chicago O’Hare International Airport (ORD), Dallas Fort Worth International Airport (DFW), Denver International Airport (DEN), Boston Logan International Airport (BOS), George Bush Intercontinental Airport (IAH), Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Ángeles International Airport (LAX), Newark Liberty International Airport (EWR), Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX), Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) y Seattle-Tacoma International Airport (SEA), de acuerdo con la Asociación Nacional de Aviación Comercial (NBAA) citada por CNBC.

Ante las complicaciones en el sector aéreo, más de 4.500 vuelos comerciales fueron cancelados y más de 17.000 sufrieron retrasos durante el fin de semana, según datos del servicio especializado FlightAware. Este impacto generó alertas entre pasajeros y empresas por las interrupciones generalizadas en la red aeroportuaria estadounidense.

El cierre del gobierno

La medida sobre la aviación privada llega tras la decisión del gobierno de Donald Trump de ordenar a las aerolíneas comerciales una reducción inicial del 4% en sus programaciones, en un esfuerzo por aliviar la presión sobre los centros de control aéreo. Estas limitaciones deberían intensificarse a una reducción del 10% a finales de semana, según adelantó la cobertura de CNBC.

La crisis impacta tanto a vuelos comerciales como privados en las rutas más importantes del país. (REUTERS/Eric Gaillard)

El presidente y CEO de la NBAA, Ed Bolen, expresó en un comunicado recogido por el medio que “la seguridad es la piedra angular de la aviación ejecutiva, y la NBAA está completamente comprometida con garantizar la seguridad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”.

Bolen subrayó que la organización trabaja para que los operadores estén informados sobre las restricciones y sus consecuencias. “Entre las formas en que haremos esto está asegurar que los operadores de aviación de negocios comprendan estas restricciones y sus implicaciones”, remarcó el directivo según la misma fuente.

La crisis se profundizó a raíz del cierre gubernamental, situación en la que los controladores aéreos continúan activos pero sin percibir sus salarios regulares. Aunque la FAA no respondió de inmediato a las consultas sobre la medida, miembros de la industria aeronáutica mostraron respaldo al avance legislativo en el Senado estadounidense para acabar con el cierre, aunque la solución definitiva todavía no llega.

Representantes de la NBAA también recordaron que la mayoría de los operadores de jets ejecutivos evita utilizar los aeropuertos comerciales más congestionados de Estados Unidos, aunque la decisión actual afecta directamente rutas y planes de vuelo para viajeros de negocios y altos ejecutivos.

