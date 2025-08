EN VIVO: Donald Trump impuso aranceles de entre el 10% y el 41% a decenas de países

Estados Unidos modificó algunos aranceles

Trump afirmó que algunos países “han acordado, o están a punto de acordar, compromisos comerciales y de seguridad significativos con Estados Unidos”, mientras que otros no han negociado con Estados Unidos o “han ofrecido condiciones que, en mi opinión, no abordan suficientemente los desequilibrios en nuestra relación comercial o no se han alineado lo suficiente con Estados Unidos en materia económica y de seguridad nacional”.