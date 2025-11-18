España - Turquía, en directo: Dani Olmo adelanta a la selección en el marcador

La selección española durante el partido ante Georgia (X/Selección Española)

La selección española encara su camino hacia el Mundial de 2026 con una dinámica marcada por la eficiencia y el dominio tanto en defensa como en ataque. Desde que Luis de la Fuente asumió la dirección técnica, el equipo ha sumado cinco victorias seguidas, acumulando un total de 19 goles a favor y ninguno en contra. Unos datos que sitúan a La Roja como claro líder de su grupo y desmarcan al equipo como uno de los favoritos para llevarse el Mundial. Este martes, España afronta el duelo decisivo, con el objetivo de confirmar matemáticamente su clasificación al torneo internacional. La racha lograda hasta el momento refuerza la moral del plantel y aumenta las expectativas de cara a los próximos desafíos.

El historial entre España y Turquía resulta contundente a favor del conjunto ibérico. De los doce partidos disputados entre ambos seleccionados, los turcos lograron imponerse en una ocasión. Además, cada visita de Turquía a suelo español terminó en derrota. Estas estadísticas generan optimismo para la selección, que llega al enfrentamiento crucial con autoridad y solvencia. Será La Cartuja, situada en Sevilla, el escenario donde España conseguirá su billete al Mundial, dado que solo perdiendo por una diferencia demás de seis goles o más quedaría eliminada.