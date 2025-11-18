España Deportes

España - Turquía, en directo: Dani Olmo adelanta a la selección en el marcador

Sigue el minuto a minuto del duelo entre la selección española y el equipo turco

Guardar
La selección española durante el
La selección española durante el partido ante Georgia (X/Selección Española)

La selección española encara su camino hacia el Mundial de 2026 con una dinámica marcada por la eficiencia y el dominio tanto en defensa como en ataque. Desde que Luis de la Fuente asumió la dirección técnica, el equipo ha sumado cinco victorias seguidas, acumulando un total de 19 goles a favor y ninguno en contra. Unos datos que sitúan a La Roja como claro líder de su grupo y desmarcan al equipo como uno de los favoritos para llevarse el Mundial. Este martes, España afronta el duelo decisivo, con el objetivo de confirmar matemáticamente su clasificación al torneo internacional. La racha lograda hasta el momento refuerza la moral del plantel y aumenta las expectativas de cara a los próximos desafíos.

El historial entre España y Turquía resulta contundente a favor del conjunto ibérico. De los doce partidos disputados entre ambos seleccionados, los turcos lograron imponerse en una ocasión. Además, cada visita de Turquía a suelo español terminó en derrota. Estas estadísticas generan optimismo para la selección, que llega al enfrentamiento crucial con autoridad y solvencia. Será La Cartuja, situada en Sevilla, el escenario donde España conseguirá su billete al Mundial, dado que solo perdiendo por una diferencia demás de seis goles o más quedaría eliminada.

19:58 hsHoy

8′ Fabián dispara desde la frontal pero acaba rebotando en un defensa turco

19:53 hsHoy

3′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! Dani Olmo adelanta a España en el marcador!!

19:49 hsHoy

Ya rueda el balón. Comienza el partido

19:44 hsHoy

Ya suenan los himnos en La Cartuja

19:42 hsHoy

Saltan los jugadores al terreno de juego. Esto está a punto de empezar

19:37 hsHoy

Quedan solo 10 minutos para que el balón comience a rodar por el césped de La Cartuja

19:25 hsHoy

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Ahora una nueva eliminatoria ha vuelto a cruzar a la selección española y la turca en el camino hacia el Mundial

El partido entre España y
El partido entre España y Turquía (RFEF)

España tiene una cita importante este martes en el calendario y en su hoja de ruta hacia el Mundial de 2026: el partido ante Turquía. Ambos combinados se han visto las caras en múltiples ocasiones. Diez victorias suma La Roja en el cómputo y tan solo una para los turcos y, sin embargo, esa quedó grabada en la historia negra de España, por lo que supuso. La selección quedó eliminada del Mundial de 1954 tras perder un duelo ante Turquía y que la mano de il bambino decidiera la suerte de los dos equipos. Ahora una nueva eliminatoria ha vuelto a cruzar a ambos países en el camino hacia el Mundial.

Leer la nota completa
19:16 hsHoy

También se conoce el equipo titular de Turquía: Bayindir, Celik, Demiral, Akaydin, Söyüncü, Kadioglu, Kökcü, Özcan, Can Kahveci, Yilmaz y Gül

19:09 hsHoy

Ya se conoce el once de España: Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Aleix García, Fabián Ruiz, Merino, Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal

19:07 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

La selección española se enfrenta este martes al equipo turco en la última jornada de clasificación para el Mundial

Los jugadores de España Mikel
Los jugadores de España Mikel Merino y Alejandro Grimaldo (Europa Press)

La selección española atraviesa un ciclo de clasificación para el Mundial de 2026 que destaca no solo por los resultados favorables, sino por la contundencia y solidez exhibidas tanto en ataque como en defensa. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo nacional ha registrado cinco victorias consecutivas, acumulando un total de 19 goles a favor y ninguno en contra, cifras que la sitúan claramente como líder de su grupo y entre las favoritas del Mundial. Este martes tiene un duelo crucial para sellar su billete al torneo internacional.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Selección españolaEspañaTurquíaMundialMundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jugador de la NBA explicó cómo el equipo está utilizando como referencia el estilo de juego que Pep Guardiola aplicó en el club azulgrana

Stephen Curry confiesa que el

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

Fue durante la segunda etapa del piloto español en McLaren cuando la escudería vivió sus peores momentos

El jefe de McLaren se

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

La selección española se enfrenta este martes al equipo turco en la última jornada de clasificación para el Mundial

A qué hora y dónde

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El murciano afirma que se va “dolido a casa” y comunica su ausencia por un edema en el isquiotibial

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Ahora una nueva eliminatoria ha vuelto a cruzar a la selección española y la turca en el camino hacia el Mundial

El día que Turquía dejó

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gestionar varios perfiles y números

Gestionar varios perfiles y números en WhatsApp desde un solo iPhone, será posible muy pronto

Instalar WhatsApp Plus 2025 gratis APK: por qué es peligroso hacerlo

El dólar cortó la racha bajista y subió a $1.425, pero cayeron las cotizaciones financieras

Google presenta Gemini 3, su IA más avanzada con Modo IA: será tu contador, agente de viajes y hasta profesor

Caso Matías Berardi: la Corte Suprema le puso freno a los anhelos de una condenada de lograr salidas transitorias

INFOBAE AMÉRICA

A nueve años del Acuerdo

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Una mujer fue incendiada durante una discusión con un hombre en un tren de Chicago

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

DEPORTES

El jugador con pasado en

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”