España - Turquía, en directo: Dani Olmo adelanta a la selección en el marcador

La selección española encara su camino hacia el Mundial de 2026 con una dinámica marcada por la eficiencia y el dominio tanto en defensa como en ataque. Desde que Luis de la Fuente asumió la dirección técnica, el equipo ha sumado cinco victorias seguidas, acumulando un total de 19 goles a favor y ninguno en contra. Unos datos que sitúan a La Roja como claro líder de su grupo y desmarcan al equipo como uno de los favoritos para llevarse el Mundial. Este martes, España afronta el duelo decisivo, con el objetivo de confirmar matemáticamente su clasificación al torneo internacional. La racha lograda hasta el momento refuerza la moral del plantel y aumenta las expectativas de cara a los próximos desafíos.
El historial entre España y Turquía resulta contundente a favor del conjunto ibérico. De los doce partidos disputados entre ambos seleccionados, los turcos lograron imponerse en una ocasión. Además, cada visita de Turquía a suelo español terminó en derrota. Estas estadísticas generan optimismo para la selección, que llega al enfrentamiento crucial con autoridad y solvencia. Será La Cartuja, situada en Sevilla, el escenario donde España conseguirá su billete al Mundial, dado que solo perdiendo por una diferencia demás de seis goles o más quedaría eliminada.
8′ Fabián dispara desde la frontal pero acaba rebotando en un defensa turco
3′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! Dani Olmo adelanta a España en el marcador!!
Ya rueda el balón. Comienza el partido
Ya suenan los himnos en La Cartuja
Saltan los jugadores al terreno de juego. Esto está a punto de empezar
Quedan solo 10 minutos para que el balón comience a rodar por el césped de La Cartuja
España tiene una cita importante este martes en el calendario y en su hoja de ruta hacia el Mundial de 2026: el partido ante Turquía. Ambos combinados se han visto las caras en múltiples ocasiones. Diez victorias suma La Roja en el cómputo y tan solo una para los turcos y, sin embargo, esa quedó grabada en la historia negra de España, por lo que supuso. La selección quedó eliminada del Mundial de 1954 tras perder un duelo ante Turquía y que la mano de il bambino decidiera la suerte de los dos equipos. Ahora una nueva eliminatoria ha vuelto a cruzar a ambos países en el camino hacia el Mundial.
También se conoce el equipo titular de Turquía: Bayindir, Celik, Demiral, Akaydin, Söyüncü, Kadioglu, Kökcü, Özcan, Can Kahveci, Yilmaz y Gül
Ya se conoce el once de España: Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Aleix García, Fabián Ruiz, Merino, Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal
