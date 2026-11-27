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La candidata al Congreso de los Diputados del PNV por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha insistido en que le dio "bastante pereza" el debate a cuatro y ha reconocido que hizo "'zapping' porque tenía hasta un punto de enfado" por "lo que se ha convertido la política". "Lo que no vi es a Euskadi en ningún lado y mucha mala educación, el 'tú más', y con el 'tú más' no se construye nada", ha criticado.

En una entrevista concedida a 'Onda Vasca', recogida por Europa Press, la dirigente del PNV ha alertado de que, ante un gobierno de coalición de PP y Vox, "van a intentar recentralizar más" con Euskadi y ha asegurado que van a "poner pie en pared" para que no haya "ningún tipo de involución democrática".

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Vaquero ha insistido en que no habrá acuerdos "nunca" con Vox y con este PP "tampoco" porque "está completamente abrazado" al partido de Santiago Abascal. A su vez, ha indicado que el Gobierno de Sánchez ha sido más un "desgobierno", especialmente este último año y medio.

Asimismo, Vaquero cree que "no se puede funcionar a base de decreto ley" con lo que el Consejo de Ministros "se ha convertido en parte de la campaña electoral", y ha afirmado que "en lugar de mirar los programas electorales del PSOE, lo que tenemos que leer es el BOE".

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También le ha criticado el incumplimiento íntegro del acuerdo de investidura. "Lo más frustrante, a pesar de que se ha logrado el 75%, es tener que estar todos los días detrás", ha afirmado, para añadir que "cuando se da la palabra, se da la palabra, y cuando se cierra un pacto, se cierra un pacto, y los pactos están para cumplir".