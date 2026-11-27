22/11/2026 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante el homenaje a Sabino Arana, a 22 de noviembre de 2026, en Sukarrieta, Vizcaya, País Vasco (España). La convocatoria conmemora el 123.º aniversario de la muerte del fundador del PNV e incluye una misa, una ofrenda floral ante su tumba y el posterior acto político. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

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La candidata al Congreso de los Diputados del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha asegurado que durante la campaña electoral han parecido "los raros por intentar hablar de Euskadi" y ha afirmado que "no podemos permitir que se españolice la política en Euskadi". Además, ha afirmado que a EH Bildu le ha "visto más en la defensa de la izquierda de España" que en la de "los intereses de Euskadi".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la candidata jeltzale, ha asegurado sentir "pereza" y haber hecho 'zapping' durante el debate a cuatro entre PSOE, PP, Frente Amplio y Vox de la noche del jueves en el que se habló "de sus enfrentamientos, de sus insultos mutuos, pero propuestas concretas y propuestas hacia Euskadi y de lo que nos importa a vascos y vascas, la verdad que estamos escuchando muy pocas".

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Ante ello ha defendido el "modelo propio" con "propuestas concretas" basado en la "póliza de seguro para la Casa Vasca" que ofrecen los jeltzales.

"Incluso es un poco triste hablar de pólizas de seguro, pero verdaderamente cuando vienen mal dadas, y vendrán, lo que nos importa es asegurar nuestra vivienda, asegurar nuestro sueldo, nuestra pensión, que nuestras calles sean seguras y que podamos decidir aquí vascos y vascas, por lo tanto, una póliza de seguro ahora más que nunca es lo más necesario para Euskadi", ha sostenido.

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Además, ha recordado que el PNV "siempre ha tenido un grupo propio" en el Congreso con un gobierno también del Partido Popular, por lo que saben "cómo se hace la defensa de los intereses de Euskadi".

"Sabemos movernos en Madrid, en los ministerios, en las comisiones, en los parlamentos, tanto en el Congreso como en el Senado. Somos un grupo respetado, tenemos una trayectoria que nos avala y si lo hemos hecho hasta ahora, evidentemente lo vamos a hacer también a partir de ahora, incluso con más fuerza, porque lo que nos viene va a ser duro, pero estamos preparadas y preparados para hacerle frente", ha apelado.

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"PEREZA" EN EL DEBATE

Sobre el debate a cuatro de este jueves, Vaquero ha insistido en que le dio "bastante pereza" y ha reconocido que hizo "'zapping' porque tenía hasta un punto de enfado de en lo que se ha convertido la política". "Lo que no vi es a Euskadi en ningún lado y mucha mala educación, el 'tú más', y con el 'tú más' no se construye nada", ha criticado.

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Preguntada por la diferencia entre la formación jeltzale y la coalición soberanista, ha afirmado que ha visto a "Bildu más en la defensa de la izquierda de España" que "de los intereses de Euskadi".

"Yo por lo menos en las comisiones y en los temas que he llevado en el Congreso de los Diputados no le he visto en ese papel, le he visto más disputándose el discurso y el relato con un Podemos más que con la defensa de Euskadi", ha criticado, para añadir que "cuando habla de autogobierno no sé a qué autogobierno se refiere", algo que en el PNV "sí sabemos".

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Por otra parte, ante un escenario de gobierno en coalición con PP y Vox, ha alertado de que "van a intentar recentralizar más" y ha asegurado que van a "poner pie en pared para que esto no tenga ningún tipo de involución democrática".

"Cuando Aitor Esteban dice que vamos a hacer la defensa del autogobierno vasco y lo venimos diciendo toda la campaña, evidentemente es porque lo vamos a hacer, y es uno de nuestros principios irrenunciables, cuando hablaba antes de la póliza de seguro para la Casa Vasca hablábamos de principios irrenunciables, y uno de ellos es el autogobierno vasco, las instituciones vascas y el concierto vasco", ha apelado.

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POSIBLES ESCENARIOS

Tras insistir en que "con Vox no, nada, nunca, y con este PP tampoco", un PP que en opinión de Vaquero "está completamente abrazado a Vox", ha expresado, sobre un eventual apoyo jeltzale a un gobierno socialista con Pedro Sánchez de nuevo como presidente, ha dicho que "de la manera que se ha gobernado hasta ahora, ha sido un desgobierno más que un gobierno".

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"El último año y medio, desde que soy portavoz, ha ido cada vez a peor, y lo que no puede ser es el guirigay que ha habido entre los partidos políticos, en el que todos quieran incorporar todas sus propuestas sin renunciar a nada, y que haya habido un partido político y ha habido un gobierno en el que ha habido poca humildad", ha lamentado.

Asimismo, Vaquero cree que "no se puede funcionar a base de decreto ley" con lo que el Consejo de Ministros "se ha convertido en parte de la campaña electoral", y ha afirmado que "en lugar de mirar los programas electorales del PSOE, lo que tenemos que leer es el BOE".

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También le ha criticado el incumplimiento íntegro del acuerdo de investidura. "Lo más frustrante, a pesar de que se ha logrado el 75%, es tener que estar todos los días detrás", ha afirmado, para añadir que "cuando se da la palabra, se da la palabra, y cuando se cierra un pacto, se cierra un pacto, y los pactos están para cumplir".

Por último, la candidata jeltzale por Gipuzkoa ha afirmado "ver a la gente animada" a su alrededor durante la campaña y ha apelado a que "todas esas personas indecisas que confíen en el Partido Nacionalista Vasco, que estamos ahí para atenderles, escuchar sus necesidades y que tengan muy claro que las vamos a defender en Madrid".