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Esperanza Ronda

Madrid, 27 nov (EFE).- ¿Fue el misterio del Palacio de Linares una gran 'fake news' de los años 90 o había algo real detrás de la leyenda? Es la pregunta que plantea 'Expediente Linares', la serie documental de HBO Max que reconstruye los supuestos sucesos sobrenaturales que dieron origen a la historia del fantasma de Raimundita y su repercusión mediática y social.

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"El documental tiene una parte de sugestión y de terror. Es una historia muy bizarra, nos retrata cómo era la locura de la televisión en los 90 y, al mismo tiempo, juega con esa dualidad: o una gran 'fake news' antes de existir TikTok, o quién sabe, algo más", explica su director y guionista, Israel del Santo, en una conversación con EFE, con motivo de su estreno este viernes.

'Expediente Linares' aborda el caso más famoso de la historia de la parapsicología en España: las supuestas apariciones fantasmales y sucesos sobrenaturales ocurridos a finales de los años 80 en el palacio ubicado en pleno corazón de la capital, en la Plaza de Cibeles, que actualmente es sede de la Casa de América.

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Desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, el palacio fue la residencia de los marqueses de Linares, José de Murga y Reolid y Raimunda de Osorio y Ortega, cuya historia de amor, presuntamente prohibido, fue el origen de la leyenda negra que sobrevuela al palacio.

Según esta, tras su casamiento, el marqués descubrió que su esposa era en realidad su hermana, y gracias a una bula del papa Pío IX, se les permitió vivir juntos pero en absoluta castidad.

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Cuenta la leyenda que el matrimonio ya había mantenido relaciones, de las que nació una niña y, al ser una prueba del incesto, decidieron matar a su propia hija. Sobre su asesinato, circularon distintas versiones: que fue ahogada en una bañera de mármol, emparedada en uno de los muros del edificio o enterrada en los jardines del palacio.

"Pasa de ser una historia de amor a lo 'Pretty Woman' a un 'true crime' de los modernos", afirma Del Santo sobre la leyenda negra que la serie documental quiere reconstruir "con todas las piezas juntas", al mismo tiempo que "desmentir todo lo que había que desmentir".

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'Expediente Linares' cuenta con los testimonios de periodistas y escritores conocedores del caso, además de historiadores e investigadores expertos en parapsicología, como Sol Blanco-Soler, miembro del Grupo Hepta, que se adentró en 1989 en el palacio con su equipo, dedicado -sin ánimo de lucro- al estudio de fenómenos paranormales en España.

Las habladurías sobre el matrimonio y su falta de descendencia ya rondaban por el Madrid de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero la leyenda negra comenzó a cobrar fuerza con el paso de las décadas tras quedarse abandonado.

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"Madrid tiene muchos palacios, pero si uno lleva cien años abandonado y además proviene de una leyenda maravillosa con niñas emparedadas, asesinadas, con parricidios... Nos encanta el melodrama, nos encantan las historias, y preferimos que ese palacio esté encantado a que no", señala Del Santo.

Tras pasar a titularidad pública del Ayuntamiento de Madrid en 1989 después de su adquisición por el empresario Emiliano Revilla, surgieron relatos de obreros encargados de la restauración y de vigilantes de seguridad sobre sucesos extraños en el palacio, que recoge el documental.

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La publicación en 1990 de unas supuestas psicofonías atribuidas a la hija de los marqueses, llamada Raimundita, y grabadas por la doctora en psiquiatría Carmen Sánchez de Castro, convirtió la leyenda en un fenómeno mediático que inundó programas de televisión con supuestos médium y parapsicólogos, pese a que fueron desmentidas poco después.

"Nadie escuchó las voces que decían: 'No, eso es falso'. Nos molaba más que fueran reales", indica el director de la docuserie.

Pero Sol Blanco-Soler cuenta a EFE que el Grupo Hepta sí pudo captar una pieza de música del órgano de la capilla, y en el dormitorio de la marquesa una voz de una niña que decía "Susi", aunque nadie del equipo dio una información que les llevara a "afirmar algo muy concreto".

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Según relata, el palacio está envuelto por "el sufrimiento" de los marqueses, que fueron rechazados en un principio por la sociedad aristocrática madrileña al considerar que no eran merecedores del título de Linares.

Cuenta que la vidente del Grupo Hepta, Paloma Navarrete, aseguró haber visto un parto en el dormitorio de la marquesa, a una niña corriendo en el salón de baile del palacio y una firma de unos documentos de adopción, durante los seis meses que duró la investigación.

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"Hay muchas preguntas y muchos interrogantes", asegura la investigadora sobre un palacio que sigue despertando fascinación. EFE

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