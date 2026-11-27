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Madrid, 27 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres varones, dos en La Junquera (Girona) y uno en Calatayud (Zaragoza), este último cuando iba con un hombre al que habían secuestrado cerca de Madrid y torturado por una deuda y para cuya liberación pidieron a sus familiares 700.000 euros.

Los detenidos tenían una nave industrial alquilada en Guadalajara, cercana a la autovía A-2, que usaban a modo de zulo para ocultar droga y torturar a personas, informa la Dirección General de la Policía.

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La investigación se inició el pasado 23 de octubre cuando se tuvo conocimiento con la colaboración de la Policía francesa del secuestro de dos ciudadanos durante la madrugada de ese día en España, en concreto en un lugar próximo a Madrid, uno de los cuales consiguió huir.

Esta información llegó a la Policía a raíz de que el hermano de la víctima recibiera una llamada de un número desconocido en la que le solicitaban 700.000 euros por la liberación de su familiar y desde el que le enviaron un vídeo en el que se observaba al secuestrado inmovilizado y con el rostro tapado en el suelo de una nave industrial.

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En un momento dado de la grabación se ve un vehículo tipo SUV pasar por encima de las piernas de la víctima, que sufrió desplazamiento de rótula.

La Policía identificó el vehículo en zonas de las provincias de Guadalajara y Zaragoza y localizó en una gasolinera de la A-2 a sus ocupantes, que tomaban medidas de seguridad haciendo continuos cambios de velocidad y giros inesperados para eludir la acción policial.

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Una vez que reanudaron la marcha los agentes les siguieron hasta una casa rural situada en la provincia de Soria, donde pernoctaban.

A la mañana siguiente salieron y compraron en Calatayud grandes cantidades de comida y enseres para no tener que abandonar la vivienda en un tiempo.

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En todo momento la Policía seguía manteniendo contacto con la familia del secuestrado por si contactaban con los autores del secuestro.

Ya por la tarde del día 24 dos sospechosos abandonaron la casa rural en un vehículo con matrícula francesa en dirección a Francia a gran velocidad, alcanzado casi los 200 kilómetros por hora.

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Mientras la familia del secuestrado comunicó a los agentes que los secuestradores les habían comunicado que su familiar había sido supuestamente asesinado y que había vídeos en los que se le podía observar muerto y con un ojo mutilado.

Los policías pensaron que el coche con matrícula francesa podía llevar el cadáver para ser escondido y después huir a Francia por lo que procedieron a darles el alto en la frontera de La Junquera, donde fueron detenidos los dos ocupantes del vehículo, que eran los que organizaron el secuestro.

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En la casa seguía el tercer implicado con el secuestrado y tras producirse las detenciones anteriores la abandonaron de forma apresurada y se dirigieron en otro vehículo a Calatayud, donde fue detenido el secuestrador y liberada la víctima que fue llevada a un centro sanitario.

En el registro en el vehículo los agentes encontraron un contrato de arrendamiento de la nave industrial de Guadalajara que coincidía con el lugar donde se produjeron las torturas a la víctima y dos matrículas francesas, lo que indicaba que las iban a cambiar cuando llegaran en Francia.

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La víctima relató que fue secuestrado con un amigo suyo que consiguió escapar e informó de que le habían tenido cautivo en diferentes lugares para que no supiera dónde se encontraba, siempre con la cara tapada y en ocasiones envuelto con cinta americana quedando inmovilizado mientras le agredían.

La operación, desarrollada de forma conjunta con la Policía de Francia, ha permitido la liberación del secuestrado, que tras ser atendido por los servicios sanitarios recibió protección durante su estancia en España hasta el día siguiente cuando tomó un vuelo para regresar con su familia.

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Ha culminado con los tres detenidos referidos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones y para los dos cabecillas se ha ordenado el ingreso en prisión por orden judicial.

En la nave de Guadalajara se encontraron bridas, documentación y vestigios de ADN de la víctima. EFE