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Madrid, 27 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas por un presunto delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en Bizkaia, Cantabria y Barcelona el marco de la operación Cantabizk.

La red, que se dedicaba a la distribución de droga, tenía sus principales bases en las localidades vascas de Leioa y Gallarta y desde ahí mantenía contacto con Castro Urdiales (Cantabria) y con Barcelona, donde conseguían la droga para después distribuirla, según informa la Dirección General de la Guardia Civil.

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Además de los seis detenidos, se investiga a un séptimo por su presunta implicación en esta trama.

En paralelo a esta investigación, la Guardia Civil trabaja en esclarecer la trama de blanqueo de dinero proveniente de esta venta de droga.

Tras obtener diversas informaciones, la Guardia Civil inició esta operación que permitió identificar a los presuntos integrantes así como determinar sus funciones y esclarecer los lugares de almacenamiento y distribución de sustancias.

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Para dificultar ser identificados por las autoridades los detenidos usaron técnicas de distracción: usaban distintos vehículos, algunos con compartimentos ocultos, y se reunían en lugares discretos en reuniones de pocos minutos.

Finalmente, la Guardia Civil realizó el pasado 18 de noviembre seis registros en domicilios y dos en locales distribuidos en las provincias implicadas, en los que intervinieron casi 400.000 euros en efectivo además de cocaína, metanfetaminas y hachís.

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En la misma linea, también se encontraron seis vehículos, dos de ellos con compartimentos ocultos para el transporte de sustancias y algunos de alta gama, una pistola del calibre 22, un puño americano, tres relojes de lujo, diez teléfonos móviles y material para pesar y envasar la droga.

En relación con el blanqueo de capitales, se ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de los miembros de la organización, con un saldo conjunto que ascendía a 200.000 euros, así como el de bienes inmuebles valorados en más de tres millones y medio de euros. EFE

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