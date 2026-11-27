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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 27 nov (EFE).- Seis personas han sido detenidas en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona (Cádiz) por su presunta implicación en el secuestro y torturas a un joven, al que mantuvieron retenido durante horas y sometieron a cortes, quemaduras y numerosas agresiones en un ajuste de cuentas relacionado con deudas del narcotráfico.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, los arrestos se han producido en el marco de la denominada operación Carrete, una investigación que ha permitido desarticular un grupo criminal vinculado históricamente al narcotráfico y desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes en Sanlúcar de Barrameda.

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Los hechos se remontan al pasado 9 de noviembre, cuando varios individuos secuestraron al joven y lo trasladaron a una habitación en la que permaneció retenido durante horas. Allí fue sometido a distintas agresiones físicas con el objetivo de conseguir que abonara una cantidad económica relacionada con las actividades de narcotráfico.

La investigación fue asumida por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda, cuyos agentes consiguieron identificar a los presuntos responsables y determinar que formaban parte de una organización asentada en Sanlúcar y Chipiona.

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Las pesquisas permitieron constatar que el grupo, además de su vinculación con el narcotráfico, gestionaba un punto de distribución de drogas en Sanlúcar. Ante la gravedad de los hechos, los investigadores establecieron un dispositivo policial que culminó con tres entradas y registros en distintos domicilios, después de obtener las correspondientes autorizaciones judiciales.

Durante las actuaciones, los agentes intervinieron tres armas de fuego, varios machetes y un vehículo todoterreno que había sido robado en la Costa del Sol y que, según la investigación, estaba preparado para utilizarse en el transporte de sustancias estupefacientes.

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Asimismo, la operación permitió desmantelar el punto de venta de droga que gestionaba la organización criminal. En su interior se localizaron 70 papelinas y 35 gramos de cocaína y heroína, además de aproximadamente medio kilogramo de cogollos de marihuana.

Los agentes también se incautaron de dinero en efectivo, balanzas de precisión y distintos dispositivos electrónicos relacionados con la actividad investigada.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, que decretó su ingreso en prisión. EFE

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