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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha evitado aclarar si dejará la política si no consigue la mayoría para seguir gobernando después de las elecciones generales de este domingo y asegura que hay muchas opciones de que el PSOE sea la primera fuerza y PP y Vox no sumen mayoría.

Los datos demoscópicos que maneja, asegura, reflejan que el PSOE tiene "muchas papeletas" de ser el partido más votado, una "condición imprescindible", dice, para poder reeditar una coalición progresista en la próxima legislatura, aunque ha pedido "optimizar" el voto de la izquierda hacia la fuerza que tenga más opciones de lograr escaño en cada provincia.

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Estos sondeos también señalan, según ha trasladado en una entrevista este viernes en la cadena SER recogida por Europa Press, que la movilización es cada vez mayor y la participación será de las más altas en democracia.

"Eso nos puede dar opciones a dos cosas, que no les den los números al Partido Popular y a Vox el próximo domingo, y que pueda haber una mayoría de progreso en el Congreso de los Diputados", ha señalado, a solo 48 horas de que abran las urnas.

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Sánchez ha vuelto a ser interrogado sobre una hipotética salida de la política después de que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometiese a dejar el escaño en el Congreso si no lograba ser presidente y retara a Sánchez a hacer lo mismo y renunciar así al aforamiento, durante el debate a cuatro de anoche.

ESCAÑOS EN JUEGO POR "MUY POCOS VOTOS"

"Es que yo no concibo el que vayamos a perder, creo que la España progresista, cuando se pone en marcha es imparable, y creo que eso va a suceder", el 29N, ha señalado. Tras ser interrogado en una segunda ocasión, ha seguido la misma línea. "Es que me van a dar los números", ha apuntado.

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Sánchez ha explicado que al pedir que se optimice el voto, está diciendo a los ciudadanos de izquierdas o a quienes no quieren que gobiernen PP y Vox que elijan "la opción progresista que tenga más opciones de poder conseguir escaño para no regalárselos al PP.

Aunque no ha querido concretar todas las provincias donde detectan esta situación, ha puesto el ejemplo de Huesca donde se están jugando "por muy pocos votos" un escaño que puede ir hacia el PSOE a PP o Vox. "Eso, en el cómputo general, puede hacer que tengamos una mayoría de progreso o de involución en el Congreso", ha explicado.

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NO QUIERE DEPENDER DE JUNTS

Sánchez dice que necesita una mayoría parlamentaria más amplia que en esta legislatura, especialmente para llevar a cabo medidas en materia de Vivienda y sorteare el "tapón" que han ejercido PP, Vox y Junts. Esta última formación uno de sus socios de investidura que sin embargo ha tumbado algunas de sus propuestas votando junto a la oposición.

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En ese sentido ha asegurado que tiene encuestas que le dicen que es posible una mayoría sin depender de la formación de Carles Puigdemont. "Nuestros datos lo que nos dicen es que puede haber una mayoría de progreso en el próximo Parlamento", ha sostenido.