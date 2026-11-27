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Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes tener datos de que tras las elecciones del próximo domingo puede seguir al frente del Ejecutivo sin necesidad incluso de tener que contar con el apoyo de Junts.

Sánchez ha afirmado tener esos datos en una entrevista en la SER en la que se ha referido al compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que se retiraría si no lograra formar gobierno tras el 29N.

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Al respecto, ha expresado su convicción de que eso va a pasar y de que el PP tendrá que hacer una reflexión para decidir qué tipo de oposición quiere hacer tras la del "insulto y la mentira" que denuncia que han practicado en la última legislatura.

Al plantearle si él estaría dispuesto a retirarse también en caso de que no lograra gobernar, ha evitado responder subrayando que no concibe que el PSOE vaya a perder los comicios debido a la movilización progresista que está percibiendo.

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Es más, ha señalado que no solo hay posibilidad de que el PP y Vox no sumen para formar gobierno, sino que puede haber una mayoría progresista que no necesite a Junts, en contra de lo que ha ocurrido en esta legislatura y que ha impedido avanzar en muchas leyes como las relativas a vivienda.

Para lograr la mayoría necesaria, ha instado a "optimizar el voto" y se ha dirigido a los votantes para que sean conscientes de que ese objetivo se juega en cada provincia y no hay que "regalar" escaños al PP y Vox.

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"No hay unas elecciones generales. Hay 52 elecciones generales en cada una de las circunscripciones", ha subrayado Sánchez, quien al plantearle a qué provincias se dirige especialmente, ha instado a los ciudadanos a informarse de las opciones existentes aunque ha citado entre ellas a Huesca, donde ha dicho que, por muy pocos votos, se está jugando un escaño.

Por todo ello, ha apelado a una "movilización extraordinaria de la España progresista" frente al "bloque de la involución" que asegura que representan el PP y Vox.

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Como ejemplo de los recortes que proponen estos partidos, ha recordado las declaraciones del responsable de Economía de Vox, José María Figaredo, planteando una reducción de 112.000 millones de euros en el gasto público.

Tras insistir en la contundencia con la que asegura que han respondido a los casos de corrupción en el PSOE y en que cree que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está "arrepentido" de todo lo sucedido con las joyas que se le encontraron, ha insistido sobre el posible indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz que se tomará una decisión cuando concluya el expediente correspondiente.

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Sí ha vuelto a dejar clara su discrepancia con la sentencia que condenó a García Ortiz porque ha asegurado que "no obedece a la verdad".

Ante la posibilidad de que recupere al exministro Óscar Puente para la política si vuelve a gobernar, ha subrayado que es "un gran político", pero ha recordado que él ha dicho que no quiere volver a la vida institucional y él respeta esa decisión. EFE

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