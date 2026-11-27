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Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en que el barco cisterna que naufragó en la noche del miércoles entre Ibiza y Valencia con 7.000 toneladas de gasóleo en sus tanques pueda ser remolcado a un puerto seguro en "las próximas horas o próximos días" y resolver así esta crisis.

En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez dijo que el Gobierno está siguiendo muy de cerca este suceso, con el vicepresidente Carlos Cuerpo a la cabeza, a la espera de conocer los criterios técnicos para mover el barco, que actualmente está volcado.

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El presidente dijo que su Ejecutivo está cooperando al máximo nivel con el Gobierno balear y precisó que los primeros datos apuntan a que no se están produciendo fugas de los tanque del buque, aunque hay que esperar a conocer la situación del barco al ciento por ciento0

El pasado miércoles, el barco 'Med Emre', propiedad de la naviera turca YMN, volcó a 19 millas náuticas al noroeste de la isla de Ibiza y se mantiene semihundido y vigilado por Salvamento Marítimo con la quilla al aire.

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En el siniestro, cuyas causas aún se desconocen, falleció un marinero turco y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

El Gobierno ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional ante el riesgo de vertido. EFE