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Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "claramente machista" el término "calladita" utilizado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para dirigirse a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el debate a cuatro, y ha lamentado que insista en ello, no reconozca el error y pida perdón.

Sánchez se ha referido a la polémica por el uso de ese término por parte de Feijóo en una entrevista en la SER en la que se le ha planteado que no estaba mandando callar a Colau, sino reprochando su silencio ante determinados asuntos de la gestión del Gobierno.

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El líder socialista ha subrayado, en cualquier caso, que le parece "claramente machista y absolutamente desafortunado".

Después de que Feijóo no haya dado este viernes marcha atrás en la palabra utilizada instando a escuchar lo que realmente quiso decir, Sánchez ha señalado que, si fue un error, "¿qué problema hay en reconocerlo y pedir perdón?".

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"Al político también se le exige eso, pedir perdón. Se ha faltado el respeto a una mujer en este caso, pero es que no hacen ni eso; si es que la soberbia y la prepotencia con la que se maneja el Partido Popular, y particularmente este jefe de la oposición, me parece increíble", ha añadido. EFE