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Carlos Mateos Gil

Las Rozas (Madrid), 27 nov (EFE).- En unos meses, la selección española femenina de fútbol pondrá en juego su corona de campeona mundial, lograda por un equipo para el recuerdo del que formó parte Misa Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1999). Aquella cita la vivió la guardameta con mucha intensidad, primero de titular y luego en el banquillo. Pero siempre comprometida con la causa.

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Ahora es una de las veteranas en una lista que abre las puertas al relevo generacional aprovechando los amistosos contra Chile en León y contra Venezuela en A Coruña. A las órdenes de Sonia Bermúdez, de la que fue compañera, habla en una entrevista con EFE de todo lo que ha venido después de aquel título, de cómo lo vivió desde dentro y de lo que supone estar muchas veces en el foco por su transparencia.

Pregunta: Se acerca el final de su primer ciclo como campeonas del mundo. ¿Le viene mucho a la cabeza en su día a día el recuerdo de ese éxito?

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Respuesta: Ser campeonas del mundo queda ahí ya para la eternidad. Es verdad que quizás cuando estás en el club no lo piensas mucho, pero cuando vienes aquí, te miras en el pecho la estrella y dices, 'joder, que he sido campeona del Mundo'.

P: En aquel Mundial empezó jugando y de repente dejó de hacerlo. ¿Ha tenido que trabajar mucho sobre ello a nivel mental para gestionar la frustración que debió generarle algo así?.

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R: En el fútbol pasan estas cosas y lo que te diferencia como una futbolista de alto rendimiento es el intentar mantener la calma y tener una mente fuerte en este sentido. Es verdad que hay momentos que cuestan, pero si algo he aprendido a lo largo de estos años y a raíz de la experiencia del Mundial es que, independientemente de lo que pase, tienes que seguir trabajando y dando lo mejor de ti.

P: ¿Le convencieron las explicaciones que le dieron para tomar esa decisión?

R: No hubo ninguna explicación, simplemente dejé de jugar y ya está. Ya está pasado, ya está superado, y yo sigo trabajando para dar lo mejor de mí cada día y también aquí en la Selección.

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P: Hubo una cosa un poco desagradable después y es que se empezó a insinuar que no era una buena compañera, que no aceptaba bien su suplencia. ¿Eso fue lo que más le dolió?

R: No, porque como es una cosa que no es verdad, no le doy importancia a cosas que sé que no me definen como soy. La gente sabe como soy y todo lo contrario, te diría que intento hacer grupo, que me alegro de que a las porteras y a las jugadoras les vaya bien, porque si les va bien a ellas, significa que el equipo va a ir a bien. Hago oídos sordos a cosas que sé que no son verdad y que no dependen de mí. Estoy tranquila con eso.

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P: ¿Cree que detrás de todo aquello pudo haber estado el hecho de que fuese una de las figuras más representativas del Real Madrid?

R: No, la verdad es que nunca he pensado '¿Por qué siempre es con la misma?'. Creo que tanto para bien como para mal soy una persona que soy muy transparente, siempre digo y hago lo que creo que define los valores que tengo y que me han inculcado en casa. No pienso que fuera por haber estado en el Real Madrid.

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P: Ahora hay un momento de paz en la selección española. ¿Cuánto ha costado llegar a algo así?

R: Lo que haya costado o no al final ya ha pasado. Ahora creo que nos tenemos que centrar en que ya se han cerrado etapas, ciclos, y ahora estamos muy contentas con esta etapa de Sonia. Estamos muy contentas de poder tener una entrenadora de su calibre.

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P: ¿Es raro que le entrene alguien con quien ha jugado?

R: No, no es raro. Además, yo de Sonia guardo un buen recuerdo en ese Atlético Madrid, me exigió como portera, era una delantera increíble. No se hace raro, le das normalidad, son etapas, y estoy muy contenta de que esté aquí.

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P: Se acerca el final del 2026. ¿Qué le pide al 2027?

R: Salud, creo que es lo más importante para una futbolista; que me respeten las lesiones. Yo creo que si tengo eso, lo demás llegará solo.

P: ¿Y ganar otra vez un Mundial?

R: Sí, ojalá que sí, eso es un sueño que siempre está ahí. EFE

(foto) (vídeo)