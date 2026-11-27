Redacción deportes, 27 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), campeón del mundo de MotoGP 2026, el décimo título de su carrera, anunció este viernes, desde su taller en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, su retirada del campeonato del mundo de la máxima categoría. EFE

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

La reflexión más personal de Alexandra de Hannover sobre el deseo, la homosexualidad y ‘La bola negra’ La princesa de Mónaco criticó en su última publicación digital a la película española y ‘Club Kid’. Abordó las expectativas sobre la masculinidad en la sociedad española de la época y la libertad conseguida en el presente

La resaca del debate a cuatro y el final de la campaña, en directo: última hora de las elecciones generales en España 29-N La campaña electoral llega hoy a su fin, con actos de Sánchez en Plasencia y Madrid, Feijóo en Barcelona y Sevilla, Abascal en Valencia, y Colau y Montero en Madrid. La mayoría de los sondeos auguran la victoria del PP, que necesitaría el apoyo de Vox para gobernar

Feijóo acusa a Sumar de haber permanecido “calladito” ante la “corrupción” del Gobierno y asegura que Sánchez podría “sentarse delante de un juez” El candidato del PP se ha sentado en COPE a la misma hora en que debía confirmar su cita con Silvia Intxaurrondo. Ha defendido la auditoría de las cuentas públicas y repasado sus promesas para el inicio de legislatura