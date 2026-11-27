Guardar

Madrid, 27 nov (EFE).- Los precios de los alimentos, las bebidas y el tabaco moderaron sus aumentos y repuntaron un 2,3 % interanual en noviembre y un 0,1 % frente a octubre, según el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta subida supone una moderación interanual de precios respecto a septiembre, cuando el coste de esos productos aumentó un 2,5 %.

PUBLICIDAD

Según los índices nacionales de los grupos especiales que recoge el INE, los precios de los alimentos sin elaboración subieron un 5,2 % en noviembre en su tasa anual y cayeron un 0,1 % respecto al mes anterior.

Por su parte, los precios de los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco aumentaron un 0,2 % mensual y un 1,1 % respecto a noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

El índice de precios de consumo (IPC) se ha moderado ocho décimas en noviembre, hasta el 4,1 %, debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de noviembre de 2025, y a la menor subida de los precios del vestido y calzado. EFE