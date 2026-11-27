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David Álvarez

Girona, 27 nov (EFE).- La rusa Liliana Ese nació en Jabárovsk, una ciudad del lejano oriente ruso, aunque reside desde 2019 en Sabadell (Barcelona) y acaba de traducir y publicar en castellano su primera novela, 'Exclusividad', de la editorial Sloper, convencida de que "la verdad nace entre traducciones".

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Ese ha visitado Girona durante la promoción del libro y, en una entrevista con EFE, ha citado a Milorad Pavic que, en 'El manto de las estrellas', desarrolla una teoría que defiende que, "para comprender el verdadero significado de un pensamiento, hay que traducirlo a trece idiomas diferentes".

Ella lo ha hecho a uno, el castellano, ya que el manuscrito original lo escribió en su lengua materna, pero ha superado con éxito el proceso: "Pude trabajar cada frase con calma, buscar las palabras adecuadas y corregir el texto tantas veces como fue necesario".

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Había probado en la versión rusa con algunas editoriales de su país, pero asegura que, a la sombra de la censura, algunos libros clásicos se publican allí "con algunas frases tapadas en negro".

También encuentra en su país poca variedad editorial e intuye que tendría menos opciones su novela al ser su autora "una rusa que vive en España" y que deja de lado el concepto de patria, que es el que en su opinión atrae a quienes deciden qué se publica en aquellas latitudes.

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Atrapados en el propio pasado

Porque el libro de Liliana Ese de lo que habla es de cómo los humanos corren el riesgo de quedarse atrapados en su propio pasado, en sus recuerdos, en sus miedos, en la imagen que tienen de ellos mismos y en "lo difícil que puede ser salir de ahí", según su creadora.

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La liberación se vehicula a través de la protagonista, aunque Ese puntualiza que el argumento va "más allá del empoderamiento de la mujer".

"Creo que conocerse a uno mismo puede ser un proceso bastante doloroso. A veces es como hacerse pequeños cortes, uno tras otro, hasta llegar a algo que llevamos mucho tiempo evitando mirar", señala.

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Aunque sea una primera novela, la autora relata que ya escribía poemas con seis años, que se publicaron cuando cumplió quince en una revista literaria.

Después estudió filología, trabajó como periodista en televisión, se mudó a Moscú, se adentró en el campo de la fotografía y, en 2019, llegó el traslado a España, impulsada por el amor.

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El 'color venenoso'

Con su marido tomó conciencia del valor de las traducciones un día en que él leyó en el borrador del libro la expresión 'color venenoso', "que en ruso puede describir un color muy intenso, casi agresivo".

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"Él me preguntó si era el verde y entonces comprendí que la imagen no transmitía lo mismo en español", indica al respecto de un proceso creativo que arrancó en Rusia durante los estudios universitarios y que retomó en país de acogida.

El resultado ahora es una novela que requiere atención hasta el punto de definirse como autora "un poco cruel" por la acumulación de símbolos y conexiones en su prosa para que los lectores mantengan la historia en la cabeza después de cerrar el libro.

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La mano del editor, Román Piña, se aprecia tras la novela con "correcciones que ayudaron a mejorarlo, aunque no hubo grandes cambios en el contenido".

Ahora, Liliana Ese tiene ya tres nuevas historias en la cabeza, así que sobreentiende que le quedan "al menos tres libros por escribir", uno de ellos más desarrollado y que define como una parábola sobre la pertenencia, un argumento bastante diferente en su opinión al de 'Exclusividad'. EFE

(foto)