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Madrid, 27 nov (EFE).- La nómina de las pensiones alcanzó los 14.573,9 millones de euros en noviembre, mes en el que la Seguridad Social abona además la paga extraordinaria, con un desembolso de 14.241 millones, lo que suma un gasto total de 28.814,9 millones, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Seguridad Social ha abonado en la nómina de noviembre 10,6 millones de pensiones a 9,6 millones de personas, de acuerdo con la nota difundida este viernes por el Ministerio.

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La paga extraordinaria media de los pensionistas asciende este mes de noviembre a 1.349,6 euros.

La pensión media del sistema, que engloba todas las clases, se sitúa en 1.379,1 euros en noviembre, un 4,7 % que hace un año, mientras que la media de jubilación, que perciben cerca de 6,7 millones de personas (más de dos tercios del total), llegó a 1.580,6 euros mensuales, un 4,6 % más.

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Por regímenes, la pensión media de jubilación fue de 1.793,5 euros al mes en el general, 1.064,8 euros en el de autónomos y 3.016,1 euros en el del Carbón.

La cuantía media de las nuevas altas de jubilación, con datos de octubre, fue de 1.680,5 euros, y de 1.793,5 euros en el régimen general.

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La pensión media de viudedad es de 978,3 euros mensuales y supone la prestación principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,6 % son mujeres.

Del total de la nómina mensual, el 73,6 % (10.728,1 millones de euros) corresponde a pensiones de jubilación, 2.289 millones a viudedad, 1.334 millones a incapacidad permanente, 183,9 millones a orfandad y 38,9 millones a prestaciones en favor de familiares.

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Hasta octubre, se han registrado 317.439 nuevas altas de jubilación, de las que el 11,4 % fueron demoradas voluntariamente, frente al 4,8 % de 2019.

El 68,8 % de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 9 puntos porcentuales más que en 2019.

La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 de 2019, tras la entrada en vigor en 2022 de incentivos a la demora y la reconfiguración de la jubilación anticipada. En el caso de las mujeres, es de 65,9 años.

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En noviembre, 1.770.706 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, el 68,8 % de mujeres, con un importe medio de 76,6 euros mensuales.

La nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.809 millones de euros en el mes de octubre, un 5,6 % más que hace un año, con 748.484 pensiones en vigor, un 1,9 % más anual. EFE

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