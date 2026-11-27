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Madrid, 27 nov (EFE).- El protocolo que deben seguir las mesas electorales en el caso de posibles incidencias con los dispositivos de verificación del DNI electrónico, que está autorizado para ejercer el voto el 29N, establece que si todo falla solo se aceptará el sufragio con el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir físicos.

La Junta Electoral Central (JEC) ha establecido en una circular hecha pública este viernes el protocolo que se debe seguir en las mesas electorales en el caso de posibles incidencias relativas a la distribución, funcionamiento y disponibilidad de los dispositivos de verificación de identificación de electores mediante MiDNI.

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Ante las consultas de distintas juntas electorales provinciales, la JEC ha recordado en primer que cada mesa electoral dispondrá de un dispositivo móvil con cámara y navegador, que tendrá incorporado el verificador QR de la web oficial de MiDNI, y que le permitirá comprobar la identificación de los electores de forma segura mediante la lectura del citado código QR.

Los dispositivos se entregarán en cada Mesa con unas instrucciones específicas en las que se describe tanto el uso del dispositivo de lectura del código QR generado por la aplicación, como el modo en que el votante debe generar la información que proporciona MiDNI ante la Mesa.

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Señala la junta electoral que antes de que comience la votación, si no se le ha entregado el dispositivo o las instrucciones de uso, la Presidencia de la Mesa lo comunicará inmediatamente a la Junta Electoral de Zona, para que proceda a su suministro, en el teléfono que se habrá proporcionado a la Presidencia de la Mesa por quien ostente la representación de la Administración.

Si durante la votación se produjera una incidencia en el funcionamiento de los dispositivos de verificación de identificación de electores mediante MiDNI, la Presidencia de la Mesa electoral deberá comunicarlo de manera inmediata al representante de la Administración presente en el local electoral para comprobar el fallo e intentar su subsanación.

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Asimismo, podrá recurrir al protocolo de atención a incidencias habilitado por la Dirección General de Política Interior mediante una llamada al número de teléfono que consta en las instrucciones que acompañan al dispositivo del que dispondrán las Mesas y también puede solicitar el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en el local electoral para que ayuden a la Mesa a realizar la correcta identificación del elector.

Finalmente, determina que en el caso de que no sea posible solventar el fallo, las mesas electorales únicamente aceptarán la identificación de los electores que acudan a votar por alguno de los medios previstos en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), contemplados, asimismo, en el Manual de instrucciones de los miembros de las mesas electorales.

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El artículo 85.1 de la LOREG establece que para votar hay que identificarse "mediante documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía del titular o, además, tratándose de extranjeros, con la tarjeta de residencia". EFE