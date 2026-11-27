Guardar

Sevilla, 27 nov (EFE).- La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación por las denuncias de familiares sobre las malas condiciones de la residencia para 60 personas con discapacidad de Cantillana (Sevilla), han informado a EFE fuentes judiciales.

Varios familiares de las personas que se atienden en régimen interno en la Residencia San Sebastián habían denunciado ante la Fiscalía deficiencias muy graves en la atención y cuidado a los usuarios, con discapacidad intelectual y graves alteraciones en la conducta, algo que el centro niega.

PUBLICIDAD

Según han indicado a EFE familiares de los internos, estos pasan hasta 16 horas al día encerrados en sus habitaciones, sin acceso a un baño y sin poder beber agua, mientras el tiempo restante lo comparten todos ellos en el mismo patio.

Las familias han subrayado que los residentes han presentado en ocasiones heridas, arañazos, brechas y mordiscos, así como ropa manchada con sus propios excrementos, como han comprobado en algunas de sus salidas del centro para estar con ellas.

PUBLICIDAD

Desde la Fundación SAMU, su secretario y representante del departamento jurídico, Enrique Irazusta, ha admitido que el centro "no se encuentra en las mejores condiciones" y ha añadido que uno de los motivos por los que quieren comprarlo desde hace once años es "por hacerle una mejora integral".

"Lo que no podemos hacer es una inversión millonaria en una cosa en la que tienes la espada de Damocles encima de que te pueden echar cualquier día", ha señalado Irazusta, que asegura que, no obstante, "desde el principio se han estado haciendo inversiones y gastos en mantenimiento".

PUBLICIDAD

Se trata de un centro de la Junta de Andalucía concertado y gestionado desde 2010 por la Fundación SAMU, que ha denunciado el procedimiento de desahucio promovido por la Sareb, propietaria del inmueble.

El próximo lunes, día 30, está previsto un juicio por este proceso de desahucio.

La fundación asegura que ha intentado comprar el inmueble en varias ocasiones para garantizar la estabilidad del servicio pero sus propuestas no han sido atendidas. EFE

PUBLICIDAD