Guardar

Murcia, 27 nov (EFE).- La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha reclamado una mayor equidad en el acceso y la financiación pública de los nuevos tratamientos contra la obesidad, "una enfermedad crónica, progresiva y multifactorial que requiere un abordaje integral y prolongado", explican en un comunicado de prensa.

La petición se ha planteado durante el 47º Congreso Nacional de Medicina Interna, celebrado en Murcia, con la participación de cerca de 3.000 especialistas.

PUBLICIDAD

Durante la mesa redonda "Doctor, me han puesto unas inyecciones para adelgazar", los expertos han defendido que estos medicamentos se financien atendiendo al riesgo clínico y al beneficio esperado, y no exclusivamente al peso de los pacientes.

La doctora Juana Carretero, anterior presidenta de la SEMI, ha señalado que el elevado coste de los fármacos exige establecer criterios de utilización eficientes, priorizando a quienes puedan obtener mayores beneficios en supervivencia y calidad de vida.

PUBLICIDAD

Actualmente existen tres principios activos inyectables que son la liraglutida, la semaglutida y la tirzepatida. A ellos se suma la semaglutida oral, de administración diaria. Estos medicamentos reducen el apetito y aumentan la saciedad.

Según los ensayos clínicos, la semaglutida consigue pérdidas medias de peso cercanas al 15 %, mientras que la tirzepatida alcanza entre el 20 % y el 22 %. Los especialistas insisten en mantener el tratamiento y el seguimiento a largo plazo. EFE

PUBLICIDAD