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(Actualiza la NA5096 con más información)

Murcia, 27 nov (EFE).- El detenido por asesinar a cuchilladas el pasado miércoles a su novia, de 32 años, en Bullas (Murcia) ha ingresado en la prisión de El Dueso (Santoña, Cantabria) tras pasar a última hora de la tarde de este jueves a disposición de la jueza de guardia de Santander.

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Fuentes cercanas al caso han informado este viernes a EFE de que la jueza dictó orden de prisión provisional sin fianza para el asesino confeso, que se había entregado horas antes en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria tras matar a su pareja en la mañana del pasado miércoles, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El acusado, natural de Santander, de 37 años y con antecedentes penales por numerosos delitos, se declaró culpable del asesinato de Verónica, y contó a los agentes que cogió un tren para desplazarse a Cantabria, donde vive su familia paterna.

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Tras confesar ser el autor del asesinato, se negó a seguir declarando en comisaría. Tampoco lo hizo la noche de este jueves ante la jueza de guardia de Santander que dictó su ingreso en prisión, según han informado fuentes judiciales este viernes.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle San Segundo de Bullas, una pequeña población de la comarca murciana del noroeste donde la mujer vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años. El hombre le habría asestado varias puñaladas antes de abandonar el domicilio y darse a la fuga.

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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la jueza de guardia de Santander, titular de la plaza de instrucción número 3 del tribunal de instancia de la capital cántabra, acordó la noche de este jueves el ingreso en prisión sin fianza en cumplimiento de la requisitoria emitida por la jueza de violencia de género de Mula, y en el marco de las diligencias que había incoado por un delito de homicidio.

El asesinato de Verónica elevó a 48 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España hasta el pasado miércoles, día 25.

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Ese mismo día, la Guardia Civil detuvo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años cuyo cadáver fue hallado el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de la localidad gaditana, y este viernes el Departamento vasco de Seguridad ha informado de la muerte de la mujer de 34 años que fue acuchillada la tarde de este jueves por su expareja en una vivienda de Bilbao.

Así, de confirmarse estos casos serían 50 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 1.391 desde 2003.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016- online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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