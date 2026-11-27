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Murcia, 27 nov (EFE).- El detenido por el crimen machista de Bullas (Murcia) ha ingresado en la prisión de Santoña (Cantabria) tras pasar en la tarde de este jueves a disposición de la jueza de guardia de Santander.

Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que la jueza dictó orden de prisión provisional sin fianza para el asesino confeso, que se entregó en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria tras matar a puñaladas a su pareja, de 32 años, el pasado miércoles en su domicilio de Bullas. EFE

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