26/11/2026 El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se miden este jueves en un debate electoral que dibujará los dos bloques ante las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno el 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado hoy que Sumar y Frente Amplio han estado "calladitos" ante la corrupción, las mentiras y las comisiones durante estos más de siete años de Legislatura. Ha añadido además, que no él no ha echado de menos que Santiago Abascal le defendiera en el debate a cuatro de anoche porque él ya es mayorcito para defenderse solo.

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la tergiversación de sus palabras hacia la candidata del Frente Amplio, Ada Colau. En el debate, el candidato del PP acusó a Colau de estar "calladita" ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez durante la Dana de Valencia que causó más de 200 muertos.

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Al ser preguntado por la interpretación que se ha hecho de esta afirmación, en el sentido de que había mandado callar a Colau, Feijóo ha pedido que se escuche lo que dijo y ha reiterado su acusación a los miembros de Sumar, ahora Frente Ampio "o estrecho" --según ha puntualizado el candidato 'popular'--, de haber estado "calladitos" durante los "siete largos años de Gobierno" de "corrupción, mentiras y comisiones".

A SUMAR LE HAN INTERESADO MÁS LOS CARGOS QUE EL PAÍS

Feijóo ha atribuido este silencio de los integrantes de Sumar a que "les interesaban mucho más los cargos que servir al país", como, ha dicho, "todo el mundo sabe". "Esta izquierda, al final ha convivido con la corrupción, se ha acostumbrado a ella, y la ha silenciado y por eso reitero que han estado calladitos y calladitas durante estos siete largos años", ha espetado.

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En cuanto que los ataques a dos que sufrió el candidato del PP anoche en el debate a cuatro por parte de Pedro Sánchez y Ada Colau, y la falta de apoyo de Santiago Abascal, el presidente 'popular' ha señalado que no necesita que el candidato de Vox le defienda.

A este respecto, ha precisado que cuando a uno le acompaña la verdad, refiriéndose a él y a los que tiene en frente les acompañan siete años de "corrupción, de falta de presupuestos, de falta de ética, de falta de gestión", no necesita un aliado para defenderse.

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"¿NO SERÉ YO YA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO?"

Feijóo ha admitido que Abascal fue a "contar su propuesta" y él pensó "por algún motivo" si es que era ya el presidente del Gobierno por los ataques que estaba sufriendo por parte de Sánchez y Colau, ya que hasta ahora él ha sido el jefe de la oposición y quienes gobernaban eran ellos.

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No obstante, ha querido dejar claro que no echó de menos que Abascal le defendiera porque ya es "mayorcito" para defenderse solo. En cualquier caso cree que Pedro Sánchez, del que se dijo que en el primer debate había utilizado la estrategia de Obama de no parecer agresivo, lo que ha hecho finalmente es el "avestruz" porque no contestó a ninguna de las preguntas que Feijóo le había formulado.

Incluso, ha señalado que cuando intentó "retarle" sobre si iba a aceptar los resultados, él le preguntó si estaría dispuesto a renunciar a su acta y al aforamiento si no gobierna y tampoco lo contestó.

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Esto, en opinión de Feijóo acredita que "Sánchez lo único que busca es intentar absorber los votos de sumar y de la izquierda más radical para que no le echen del PSOE".