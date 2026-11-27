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Madrid, 27 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no será entrevistado finalmente en Televisión Española por la periodista Silvia Intxaurrondo porque ésta "ha desafiado a la justicia", según han señalado a Efe fuentes de este partido.

Las fuentes han afirmado que Feijóo, quien ha tenido esta mañana dos entrevistas radiofónicas añadidas a la agenda a última hora, no hará la entrevista en TVE porque Intxaurrondo, después de haber recibido un escrito de la Junta Electoral Central (JEC) -que conforman jueces-, en lugar de aceptarla "ha desafiado".

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Intxaurrondo, por su parte, ha reprochado la ausencia del presidente del PP este viernes al inicio del programa mostrando dos sillas vacías en el set que tenían preparado para la entrevista de 30 minutos, que tenían "asignados" por la Junta Electoral Central en este espacio.

"Ahí lo tienen, el set en el que Alberto Núñez Feijoo ha decidido no estar esta mañana sin avisar. Van a verlo unos instantes porque sí tienen que escuchar el silencio que deja esa imagen. Es el mismo silencio que hemos obtenido nosotros cuando nos hemos puesto en contacto desde hace ya semanas con el Partido Popular para que nos dijese si iba a venir o no", ha explicado la periodista.

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Ha asegurado que Feijóo "nunca" comunicó al programa ni a RTVE que fuera a asistir y que "mintió a los compañeros de la prensa" hace una semana al decir que sí asistiría.

"Por supuesto que el señor Feijóo tiene derecho a no venir. Lo que nos parece muy cuestionable es la forma de proceder, por una cuestión de seriedad, compromiso institucional y respeto al trabajo de los demás", ha indicado la comunicadora al criticar que el líder del PP se presente "como un hombre de palabra".

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Fuentes de RTVE han remarcado a EFE que Feijóo "podía venir cuando quisiera y no han llamado para decir nada".

El Consejo de Administración de RTVE respaldó este pasado jueves a Silvia Intxaurrondo ante el expediente sancionador abierto por la JEC, al considerar que se trata de una medida "inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva" para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática".

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La Junta Electoral Central abrió el pasado lunes un expediente sancionador a Intxaurrondo, tras estimar una reclamación de Vox por sus afirmaciones en el programa 'La Hora de La 1' del 10 de noviembre sobre la participación del líder de esta formación, Santiago Abascal, en 'La Revuelta'.

"La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública", dijo, entre otras afirmaciones, la periodista. EFE

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