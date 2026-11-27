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Madrid, 27 nov (EFE).- El PP ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para que se extreme el principio de neutralidad informativa en RTVE y en el que se denuncia la "rebeldía" de la periodista Silvia Intxaurrondo tras "manifestarse en contra" del expediente abierto por el órgano electoral.

La JEC abrió el pasado lunes expediente sancionador a Intxaurrondo por sus afirmaciones sobre la participación de Santiago Abascal en el programa "La Revuelta" de RTVE.

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“La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública", dijo, entre otras afirmaciones, la periodista.

La Junta Electoral Central consideró sus palabras "difícilmente conciliables con las exigencias de pluralismo político y neutralidad informativa" y requirió a RTVE que extremara el rigor en los citados principios de neutralidad.

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En su denuncia, el PP señala que al día siguiente la periodista dijo en emisión que recibía el expediente de la JEC "con orgullo y con honor" y se volvieron a difundir en el programa y desde su cuenta oficial en X las mismas manifestaciones.

Por ello, piden a la JEC que reitere a RTVE su requerimiento y verifique su cumplimiento efectivo lo que resta del periodo electoral.

El PP denuncia además que los telediarios de TVE han omitido los incidentes del pasado 24 de noviembre en Andoain (Guipúzcoa) donde un grupo de personas increpó e insultó al cabeza de lista de los populares en la localidad, Jon Echeverría.

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Añade que no se pretende "interferir" en los criterios profesionales de los servicios informativos de RTVE, pero el "acoso y la intimidación" a los candidatos durante sus actos de campaña afectan al "normal" desarrollo de la campaña de una candidatura y son hechos de evidente relevancia electoral, con independencia de la formación afectada.

Por ello, instan a la JEC a que requiera a RTVE a informar con carácter urgente sobre el tratamiento informativo dado en sus telediarios a los citados incidentes y a la vista de ello declarar, si procede, que la omisión no es conforme con la ley electoral.

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Junto a todo ello, el PP quiere que se requiera al directivo de RTVE Roberto Lakidain por el mensaje publicado en su cuenta de X donde respondía al portavoz de los populares, Borja Sémper, y le instaba a retirar un tuit "por eso de no argumentar desde el bulo y la mentira" para que lo elimine.

Pide además a RTVE que sus directivos se abstengan de publicar ese tipo de mensajes en periodo electoral. EFE