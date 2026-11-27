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Bilbao, 27 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que, de acuerdo con las encuestas de seguimiento continuo, en las elecciones generales "casi con total certeza van a ganar PP y Vox", y ha defendido la importancia de "una voz vasca independiente" en Madrid para "hacer de parapeto cuando el autogobierno o los derechos estén en riesgo".

Esteban, en una entrevista en Radio Popular, ha asegurado que su partido no está "atado a un bloque y a servir a alguien, a un presidente de Gobierno".

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"No le vemos ningún sentido a los bloques cuando lo que hacemos es llevar la voz de Euskadi a Madrid, ni a presentarse como una muletilla para apoyar a Sánchez o a Feijóo, como ha hecho Bildu", ha reprochado el líder del PNV.

Aitor Esteban ha apreciado en los 'trackings', en las encuestas, que "la gente ha ido cada vez más entrando en campaña", a pesar de que al principio había muchos indecisos, y ha expresado su satisfacción porque el mensaje del PNV "está calando".

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El PNV, ha asegurado, será "una voz vasca independiente, que no está atada a un bloque y a servir a alguien, y que además tiene experiencia en cómo se hacen las cosas en Madrid". EFE