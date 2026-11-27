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San Sebastián, 27 nov (EFE).- EH Bildu ha suspendido todos sus actos políticos previstos para este viernes, último día de campaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre, "como muestra de denuncia y duelo" por el último asesinato machista que ha tenido lugar en Bilbao.

La formación soberanista incluye en esta suspensión el acto de cierre de campaña que tenía previsto para este viernes por la tarde en el frontón Labrit de Pamplona, al igual que el resto de mítines programados en el resto del País Vasco y Navarra.

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Además, hace un llamamiento a su militancia y a su base social, así como al conjunto de la sociedad vasca, para que participe en las movilizaciones de repulsa contra la violencia machista que el movimiento feminista convoque esta tarde y en los próximos días. EFE