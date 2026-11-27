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València, 27 nov (EFE).- Los dos tripulantes del buque que volcó este jueves entre Valencia e Ibiza y que ingresaron en el hospital de Manises (Valencia) ya han sido dados de alta, uno de ellos la noche de este jueves y otro este viernes, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Un tercer herido que ingresó en un hospital público de Valencia fue trasladado este jueves a un centro hospitalario privado por la mutua laboral de la empresa.

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En el siniestro, cuyas causas aún se desconocen, murió el jefe de máquinas del buque y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

El carguero naufragado, de bandera maltesa, tiene una carga de 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino y se encuentra a flote, aunque volcado, a 19 millas al noroeste de Ibiza y 57 millas al este de Valencia.

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El Gobierno ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional ante el riesgo de vertido y Salvamento ha enviado a la zona a las embarcaciones Guardamar Talía y Clara Campoamor, especializadas en la gestión de vertidos contaminantes. EFE