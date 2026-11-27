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València, 27 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y ministro de Transportes, por suplencia, Carlos Cuerpo, participa a las 13:00 horas de este viernes en una nueva reunión de seguimiento del naufragio del buque Mad Emre en el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de València.

Tras esta reunión, alrededor de las 14 horas, está previsto que la portavoz de la Capitanía Marítima de Valencia, Elena Delgado, informe sobre las novedades en la gestión del referido naufragio.

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El carguero naufragado, de bandera maltesa, transporta unas 7.000 toneladas de gasoil y se encuentra a flote, pero volcado a 19 millas al noroeste de Ibiza y 57 millas al este de Valencia.

En el siniestro, cuyas causas aún se desconocen, falleció un marinero turco -jefe de máquinas del buque- y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

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El Gobierno ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional ante el riesgo de vertido y salvamento ha enviado a la zona a las embarcaciones Guardamar Talía y Clara Campoamor, especializadas en la gestión de vertidos contaminantes. EFE