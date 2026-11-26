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Madrid, 26 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a no dejar el Ejecutivo de España en manos del PP y Vox, que ha dicho que supondrían una "involución" y son "los de las tijeras y la motosierra" en las políticas públicas.

Sánchez ha lanzado este mensaje en su intervención inicial de minuto y medio en el debate a cuatro junto a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau.

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El líder socialista, que se ha sumado a la condena previa que había hecho Colau de la violencia machista, ha señalado que quienes están en este debate representan dos caminos diferentes, el del avance o el del retroceso de España

Una disyuntiva que ha augurado que Feijóo y Abascal iban a tratar de tapar en este debate, con bulos e insultos, y ante la que ha pedido a los españoles no dejarse "confundir".

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En esa línea ha subrayado que las elecciones no van sobre su figura sino sobre el empleo, la dignidad, las libertades o la vivienda. EFE