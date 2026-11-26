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Madrid, 26 nov (EFE).- Los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, a la Presidencia del Gobierno, han posado este jueves juntos antes del inicio de su debate a cuatro sin que haya habido un saludo entre ellos ante las cámaras.

Los cuatro protagonistas del debate han accedido al plató en el que se va a desarrollar el debate acompañados por la presidenta de la Academia de Televisión y moderadora de este encuentro, María Casado.

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Junto a ella han posado los cuatro para los informadores gráficos y después lo han hecho ellos solos ya sin Casado, pero no ha habido un saludo individual o conjunto de forma pública.

A renglón seguido se han dirigido a los atriles asignados a cada uno de ellos desde los que van a tener sus intervenciones en el debate, y hasta el inicio del mismo han estado charlando con sus respectivos asesores y colaboradores.

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El debate comenzará con una intervención de minuto y medio cada uno antes de abordar los cinco bloques que se han acordado, y se cerrará con el denominado "minuto de oro", del que dispondrán para hacer una última llamada al voto. EFE

(Foto)(Vídeo)