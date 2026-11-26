Guardar

Tarragona, 26 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha reivindicado este jueves la estrategia de negociación de su partido con el PSOE en esta legislatura frente a la de ERC: "Frenar a la extrema derecha no quiere decir abrazarse al PSOE a cambio de nada".

Así lo ha dicho en el mitin de final de campaña de Junts en Tarragona, tras chocar ayer con el candidato de ERC, Gabriel Rufián, por usar esas mismas palabras -'a cambio de nada'- para describir la que, a su juicio, ha sido la actitud de los republicanos con el PSOE.

PUBLICIDAD

"Cuando dependía de ERC, Sánchez decía: 'Pedían la amnistía y no la han tenido'", ha subrayado Nogueras, que ha mantenido que el olvido judicial del 'procés' negociado en 2023 por la investidura del candidato socialista es una derrota a "los partidos del 155".

Tres años después, y en una campaña donde ni PP ni PSOE "quieren que se hable de Cataluña", las elecciones de este domingo "van de una sola cosa", según Nogueras: "Si Cataluña está o no está. Si tiene voz o queda muda".

PUBLICIDAD

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha dirigido explícitamente a los votantes independentistas "indecisos" a tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre: "El voto a Junts es el que sale más a cuenta a Cataluña y es el más útil", les ha dicho.

En una intervención telemática en el mitin de final de campaña de Junts en Tarragona, Puigdemont ha pedido el voto a quienes se plantean quedarse "en casa" o votar candidaturas sin "ninguna opción" de obtener representación.

PUBLICIDAD

"El voto más útil para todo independentista es Junts", ha insistido Puigdemont, que ha apelado también a los votantes de ERC y de otros partidos que tengan a Cataluña, el catalán y la "prosperidad" como prioridad y que asisten "atónitos" a una campaña "hipermega españolizada".

El expresidente catalán ha sostenido que el voto a Junts es un voto "sin una sola nota a pie de página", a diferencia de ERC y su alianza con Podemos en Cataluña, de quien ha recordado su voto contrario a la delegación de competencias en inmigración junto a PP y Vox, un asunto "que preocupa mucho". EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)